Armando Traferri pidió declarar ante la Justicia

A partir de eso, se comenzó un proceso judicial donde un camarista dijo que no era "inconstitucional" que Traferri se presentara para ser imputado aún si no era desaforado por sus pares. Esto fue rechazado por la Corte Suprema de la provincia favoreciendo la posición del senador.

Sin embargo, Traferri, agarrándose de la acusación que pesa sobre Edery, propuso a sus compañeros que le quiten los fueros para finalmente declarar ante la Justicia.

"Yo no hago demagogia, como algunos candidatos a legisladores que en esta campaña decían que renunciarían a sus fueros. Yo no puedo renunciar a los fueros porque los fueros no me pertenecen. Le pertenecen a la Cámara de Senadores. Es por eso que hoy pido a los senadores que me liberen de la inmunidad de proceso para poder presentarme a declarar ante la Justicia y demostrar mi inocencia", insistió.

"No lo hago sólo por mí, sino por mi mujer, mis hijos y mis nietos, y por el 43% de mi departamento (San Lorenzo) que en las urnas no creyeron las mentiras que se dijeron sobre mi persona", expresó el referente de izquierda.

Luego de que esto se solicite a la comisión, el presidente del bloque radical, Lisandro Enrico, valoró el gesto de Traferri calificándolo como una actitud "valiente".

"Esto le hace muy bien, no solo a la sociedad, sino a todo este cuerpo", dijo el legislador de General López, uno de los dirigentes de mayor confianza del gobernador electo, Maximiliano Pullaro.

image.png Traferri en la sesión de este jueves.

