Rosario: En plena campaña, aumentó el boleto

Colectivo Rosario.jpg Aumentó el boleto de colectivo en Rosario. Foto: La Capital.

“No es que aumentamos el boleto de colectivo porque queremos. Lo hacemos porque la realidad es que el servicio no se puede sostener y el principal objetivo es que el servicio siga recuperándose y que cada vez haya más pasajeros”, aseguró Eva Jokanovich, secretaria de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Rosario.

El sistema de transporte de Rosario “continúa en emergencia. Eso tiene que ver con la pandemia y la baja importante de pasajeros, sumado todo esto al contexto inflacionario donde todos los insumos del servicio fueron aumentando”, explicó la funcionaria.

“Los rubros que componen el índice de costos del transporte se han incrementado, en algunos casos, por encima de la inflación. Todos sabemos cómo sufrió el combustible en lo que va del año. Con la última remarcación de la semana pasada ya aumentó un 30 por ciento”, argumentó Jokanovich.

Y apuntó directamente a la inequidad de los subsidios por parte del Gobierno Nacional: "No estamos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde no hay aumento en el transporte desde marzo de 2019 y el boleto lo siguen pagando 18 pesos. Todo el interior del país tiene una tarifa de alrededor de 50 pesos para sostener el servicio. En Buenos Aires siguen con un servicio que parece no haber sido afectado por la pandemia”.

La secretaria además aseguró que el principal objetivo “es que el servicio siga recuperando y tenga cada vez más pasajeros. No nos parece posible trasladar los aumentos reales de los insumos a los bolsillos de los pasajeros. Pero estamos incrementando la tarifa para que se pueda prestar el servicio en condiciones mínimas que los pasajeros necesitan. Entendemos que en el contexto en que vivimos, entendemos que trasladar un aumento al boleto es difícil para nosotros y para el usuario que viaja todos los días. Lo hacemos en un contexto donde todo ha aumentado y necesitamos garantizar la prestación del servicio e incluso mejorarla en algunos casos”.

“Teníamos 450 mil pasajeros antes de la pandemia. Ese número bajó un 70 ó 80 por ciento. El año pasado tuvimos entre 100 mil y 130 mil pasajeros como máximo. En enero de este año se implementó la adecuación del sistema, y entonces vimos un crecimiento en la cantidad, que llegó al máximo en marzo con 200 mil pasajeros. Ese fue el máximo de pasajeros trasladados hasta la llegada de la segunda ola de coronavirus. Después, bajamos otra vez a cien mil o 130 mil. Hoy vemos una pequeña recuperación con la vuelta de la presencialidad a las clases”, concluyó Jokanovich.