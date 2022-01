Cumelén pide canje para quedarse con calles públicas

cumelen.jpg

Cumelén está ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, en un predio de más de 30 hectáreas de bosques de araucarias y arrayanes y su principal no es tanto el lujo como la privacidad. Por eso, no cualquier millonario puede instalarse allí. Para ser socio se debe contar con la invitación de otro miembro y con el visto bueno de la mayoría. "Acá no es como el Jockey Club, que pagás y te hacés socio. Se filtra mucho y hay bolilla negra. Si va Maradona a buscar una casa, no la va a conseguir", contaba una vecina, allá por 2018.