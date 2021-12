Argentina al borde de tener su primer contagio de Ómicrom

Además, investigan otros posibles casos con este nuevo linaje en pasajeros que llegaron recientemente a Brasil procedentes de diversos países del continente africano.

test-covid-coronavirus-casos-diarios-focouy-1280x640.jpg Alerta en la Argentina por un caso de Ómicron en la frontera con Brasil

Brasil es, junto con Estados Unidos y la India, uno de los países más castigados por la pandemia de coronavirus, que ya deja en el país sudamericano más de 615.000 fallecidos y 22,1 millones de contagios.

Recordemos que sobre el tema la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerutti, no descartó la posibilidad de que el Gobierno cierre las fronteras de la Argentina en línea con lo realizado por otros países para evitar contagios.

"No quiero decir nada que no vaya a suceder ni quiero ser alarmista, pero estamos día a día viendo los procesos cómo se están llevando adelante" , respondió ante la insistencia sobre un posible cierre de las fronteras.

Cerruti argumentó que "todavía no está la variante en la Argentina", aunque aclaró que "esto no quiere decir que no pueda llegar en cualquier momento, a Brasil ya llegó y tenemos las fronteras abierta totalmente tomando los recaudos del caso y controlando de donde viene la variante que se supone que es de África". "La variante está creciendo en el mundo y por lo tanto hay que ser muy prudentes". reconoció la vocera al canalde noticias TN.

Primer caso en Chile

En declaraciones a la agencia de noticias AFP la autoridades sanitarias del país vecino dijeron que el caso corresponde a un "extranjero residente en Chile que ingresó al país con un examen PCR (hisopado) negativo de ingreso”. No obstante el test adicional obligatorio de llegada al aeropuerto dio resultado positivo.

El pasajero contaba con las dos dosis de la vacuna Pfizer y “se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo aislamiento” primero en su casa y después en una residencia sanitaria, destacaron desde la región de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.

Las funcionarios indicaron que se está realizando seguimiento y nuevas tomas de exámenes PCR a todos los pasajeros que compartieron vuelo con el paciente infectado.

Agregaron la identidad de un contacto estrecho “cuya investigación epidemiológica está en curso”. Esta persona junto a su familia fueron aislados en una residencia sanitaria como medida preventiva.

Chile acumula más de 1,7 millones de casos de covid-19 y supera los 38.000 fallecidos desde que el 3 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de coronavirus en el país.

En cuanto a vacunación, el país chileno se posiciona como uno de los más avanzados en el mundo con un 91,22% de la población susceptible de vacunar ya inmunizada con doble dosis y en pleno proceso de administración de la tercera dosis o dosis de refuerzo.

El último parte de la Argentina

El ministerio de Salud de la Nación informó este sábado (04/12) que, en las últimas 24 horas, se registraron 4 muertes y 1.690 nuevos contagios de coronavirus. De esta forma, el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascendió a 5.339.382. En tanto, los fallecimientos fueron 116.643.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 657 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,0%.

Todos los fallecidos reportados son hombres: 1 residente de la provincia de Buenos Aires, 1 residente de la Ciudad de Buenos Aires, 1 residente de Mendoza y 1 residente de Río Negro.