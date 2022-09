Ante el "boicot" de Alberto, los K respaldan a Sergio Massa

Por un lado, Máximo Kirchner reapareció tras el fallido atentado a CFK en un almuerzo con intendentes bonaerenses y con funcionarios nacionales y provinciales. Cabe destacar que entre los participantes de la reunión figuraron el jefe de gabinete de Bs.AS Martín Insaurralde, el intendente de la Matanza Fernando Espinoza, la senadora Juliana Di Tullio y la vicegobernadora Verónica Magario. Todas figuras ultra K. Alberto carece de figuras claves en el oficialismo para que lo apoyen de cara al 2023.

En ese sentido, allí el hijo de CFK apoyó fuertemente a Massa y cruzó una vez más a Martín Guzmán, el ex ministro de economía cercano a Alberto Fernández: "Así perdemos las elecciones", lanzó considerando la grave situación económica del país: altos índice inflacionarios y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y le tiró un palito a Alberto: "Las cosas están mal porque primero estuvo Macri y luego Guzmán". "Yo lo dije lo que pasaba con Guzmán".

Este miércoles también el intendente kirchnerista de Ensenada Mario Secco, en sintonía con Máximo elogió a Massa y declaró: “Sin recuperación salarial se pierden las elecciones”.

Y en una clara crítica a Alberto Fernández manifestó: “El año pasado el país creció 10 puntos y este año se calcula que crecerá 6.5 ¿Y a dónde la vimos nosotros? La vimos por televisión porque la verdad es que se la siguen llevando todos los ricos, los formadores de precios, los dueños de los bancos”.

Y reforzó su postura con dichos de CFK: “48 empresarios son dueños del 80% de lo que consumen todas las familias argentinas. Cuando Cristina habla de que el crecimiento del país se lo lleven unos pocos, está hablando de eso. A muchos les cuesta entender esa frase”.

Y continuó: “Si a vos ya te probaron y no podés demostrar que tenés un modelo económico que sea la distribución de las riquezas y que sea el famoso ‘50-50′... No te digo que hagas la de Cristina, pero por lo menos acercate un poco loco”, reflexionó el intendente al realizar una comparación de la actual gestión de Alberto Fernández con la de CFK.

Por último, en sintonía con Máximo, también elogió a Massa: “Le deseo lo mejor a Massa, por el bien del pueblo argentino. Estamos hablando de la gente. Se está moviendo despacito los índices y eso me pone contento. Si recuperamos el salario, habrá consumo. SI no hay consumo, no habrá economía buena”.

