¿Andrés Larroque pidió que se vaya Alberto Fernández?

No nos podemos ir de algo que empezamos. El Presidente estaba en un espacio político, después fue jefe de campaña de un espacio que en la elección en la provincia de Buenos Aires sacó cuatro puntos. Fue después convocado por Cristina, se sumaron distintos actores y se definió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos