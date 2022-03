Alberto Fernández y CFK tienen "una relación institucional"

Unidad innegociable

"Nosotros trabajamos por la unidad. No tengo dudas. Tenemos diferencias, como en todas partes, esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo, y en ese contexto la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político", dijo Manzur este miércoles (23/3) a la prensa acreditada en Casa Rosada.