Amalia Granata sin Milei: "Superamos la elección del 2019"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmelieGranata%2Fstatus%2F1701065789560746086&partner=&hide_thread=false Gracias a los casi 350.000 santafesinos que nos dieron su apoyo! Fuimos la fuerza que más creció en estas elecciones! Esta victoria es de todos ellos. Lo hicimos sin recursos, con austeridad, con propuestas y sobre todo con las ganas de cambiar las prioridades de los políticos… pic.twitter.com/EGo2mFTc6d — Amalia Granata (@AmelieGranata) September 11, 2023

Campaña en soledad que tuvo lo suyo

Respecto a quienes la eligieron el domingo determinó que "No son los votos de Javier Milei porque él no hizo campaña conmigo por más que tengamos un muy buen vínculo. Son votos de la gente que escuchó mi mensaje, vio mis proyectos y mi esfuerzo. Yo no vine a ocupar una banca, vine a trabajar".

En ese contexto, aprovechó para mencionar a quienes la acompañarán a la Cámara comentando un poco sobre cada uno. "Emiliano Peralta, de 34 años, lo elegí porque quiero que el norte provincial tenga representación", argumentó. A él lo sigue, Alicia Azanza, quien calificó como "mujer muy valiosa, luchadora de vida y preparada".

"Me parecía valioso que el deporte, que es la inclusión, esté", dijo y nombró a Fido Porfiri. "El deporte te salva y es fundamental para hacerle frente a la problemática de la droga", manifestó.

Por último Beatriz Brouwer que "viene militando", Omar Julio Paredes y Silvia Malfesi, que se convertirá en la primera libertaria en la Legislatura.

Vínculo con Pullaro

Pullaro hizo una elección histórica y es el gobernador electo santafesino. A raíz de eso, Granata fue consultada sobre su vínculo con el exministro de Seguridad por lo cual respondió: "Soy oposición a Maxi aunque tengo buena relación. Voy a aplaudir las cosas que haga bien y a marcar muy de cerca las que haga mal. Pero no voy a ser una opositora que venga a trabar al gobernador, si hace las cosas bien lo acompañaremos".

Sin embargo, la funcionaria puso en duda la mayoría de Pullaro en la Cámara y explicó los motivos: "¿Tiene la mayoría?", se preguntó y automáticamente contestó. "Una cosa es ser electo y otra es lo que pasa en la realidad. Se van a empezar a fragmentar. Por ejemplo, Bonfatti y Clara García no se pueden ni ver. Y al peronismo le pasa lo mismo. Por eso, el bloque más grande de la Legislatura va a ser el nuestro", detalló.

Producto de sus declaraciones dijo que es importante destacar que "hay 20 puntos de diferencia entre la gente que apoyó a Pullaro y los que votaron la lista de Clara (García), eso se va a reflejar en la Legislatura". "Acuérdense que esos bloques ya están fragmentados. Maxi va a tener más problemas con su propio bloque que con el nuestro", insistió.

