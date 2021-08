"Ya di las explicaciones que tenía que dar; fue algo que no debería haber ocurrido y que se supo porque lo hice público: me pidieron la lista de la gente que entró durante un año y medio a Olivos y di la lista íntegra. El festejo no debió haber ocurrido y lamento que haya sucedido; no fue una maniobra dolosa, sino un acto de imprudencia y negligencia", lanzó.