Alarmante: Argentina atraviesa una grave crisis de confianza

No solo los platos rotos del hartazgo generalizado en el país lo paga la elite política sino, también, los medios de comunicación: 1 de cada 2 argentinos no cree en ellos, según datos de Taquion. El mayor grado de descreimiento se encuentra entre los millenials y votantes del Frente de Todos, mientras que la confianza reside en los mayores de 56 años, en particular en los votantes de Juntos por el Cambio. Cabe remarcar que la pandemia ha perdido su rol protagónico como eje temático y, además, los medios se perciben como una herramienta informativa en las elecciones, ambos aspectos que podrían aminorar la desconfianza.