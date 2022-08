Ajuste de subsidios: ¿Un tiro por la culata?

energia-electrica.jpg Los subsidios, en la mira por la falta de formularios (Córdoba).

En Córdoba, por ejemplo, el 40,7% de los usuarios no manifestaron su necesidad de ayuda estatal, lo que desató la atención de la empresa EPEC, proveedora de energía eléctrica en la provincia. Desde allí, aseguran que en el grupo que aún no se presentó, hay incluso personas en situación de pobreza.

El 40,7% son unos 570 mil clientes, entre los que se encuentran personas de clase alta, media alta, media, media baja y baja. Es decir, una multiplicidad de realidades que podría dejar al desnudo a cientos de miles de personas que sí necesitan del brazo estatal para poder tener energía.

“Estamos muy preocupados por la situación, son miles de clientes que no se han inscripto y necesitamos que lo hagan porque las próximas facturas les van a llegar, progresivamente, con un fuerte aumento si no lo hacen”, dijeron desde la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba a La Voz. Entre ellos, podría haber casos en los que personas en situación de pobreza pasen a pagar como clientes clase 1, al igual que los consumidores de, por ejemplo, cualquier country de Córdoba.

“Ya no se hace mucha publicidad y hay un gran número de personas con ingresos medios y bajos que no han entendido la necesidad de anotarse para evitar fuertes aumentos”, indicaron fuentes del Gobierno cordobés. Esto podría generar un fenómeno no deseado en el Gobierno nacional y provincial a nivel electoral.

A la hora de votar, pocos recordarán la responsabilidad propia de rellenar un formulario, y muchos si tendrán en mente los precios a pagar por la energía. ¿Será un tiro por la culata para el Gobierno nacional?

