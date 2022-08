Más chats sobre Cristina: "Para que la Sra. tome decisiones"

“Yo no defino”

"Limpiaron todo por orden de la ex presidenta Cristina Fernández", sentenció Luciani y agregó: “Se va delineando el relato a partir de mensajes. López decía ‘Yo no defino’. Claro, definía la expresidenta ”.

En esa línea, el fiscal explicó que “Austral Construcciones fue un ‘eslabón y engranaje’ para sustraer fondos del Estado. Tal es así que, cuando concluyó el mandato de Cristina Kirchner, por orden de la expresidenta, desapareció”.

En otro de los chats que mostró Luciani, José López pedía documentación a Austral Construcciones “para que la Señora vea y tome decisiones”.

El vínculo con Máximo Kirchner

El fiscal Luciani también criticó a los imputados en la causa y recordó que “han llegado al extremo del cinismo de sentirse víctimas de una persecución”.

También mencionó que “Austral tiene un terreno con vista al lago en El Calafate en condominio con los hijos de Cristina Fernández. Además, hay propiedades que Lázaro Báez le compró a Máximo Kirchner”.

Luego, citó a Leonardo Fariña: “dijo que los ingresos de Austral por la obra pública contenían sobreprecios y afirmó que fue el propio Lázaro Báez quien le comentó en enero del año 2011 que la expresidenta lo interrogó para saber si estaban sacando dólares al exterior. Eso se lo dijo Báez cuando ya estaban expatriando dinero”.

“Estas afirmaciones de Fariña encuentran respaldo con ciertos registros, concretamente, ingresos y egresos de personas a la Residencia de Olivos”, añadió.

Apelación al Papa Francisco

En el final de su alegato, el fiscal Luciani sorprendió al citar palabras del Papa Francisco en 2014 ante una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, aunque sin mencionarlo.

“La escandalosa concentración de la riqueza global es posible por la connivencia de responsables del ámbito público con los poderes fuertes. Cuando la situación personal del corrupto llega a ser complicada, él conoce todas las salidas para escapar de ello”, manifestó el fiscal.

Y añadió: “El corrupto atraviesa la vida con los atajos del oportunismo, con el aire de quien dice no he sido yo y llega a interiorizar su máscara de hombre honesto en un proceso de sincronización. No puede aceptar la crítica, descalifica a quién lo hace, trata de inhibir la autoridad moral que pueda poner en tela de juicio, no valora a los demás y ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso. si las relaciones de fuerza lo permiten, el corrupto persigue a quien lo contradiga”.

