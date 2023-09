Actor uruguayo operado por Lotocki: Con hipercalcemia y problema renal

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1699553123537187177%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis en la marcha en contra de Aníbal Lotocki



Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/AUZptiS2ql — América TV (@AmericaTV) September 6, 2023

“Bajé del barco y me fui al cementerio directamente, para despedir a Silvina Luna”, señaló ante la prensa Raphael Dufort, un actor uruguayo que fue intervenido en el 2008 por Aníbal Lotocki y que mantenía contacto con la actriz Silvina Luna, pero que ahora se decidió a ser la denuncia formal, antes no por ‘vergüenza’.

Tenía que estar, porque hablé con ella un día antes de su internación y le dije que no iba a hacer nada, pero cuando murió me entró cargo de conciencia Tenía que estar, porque hablé con ella un día antes de su internación y le dije que no iba a hacer nada, pero cuando murió me entró cargo de conciencia

image.png

En diálogo con el periodista Rolando Graña de América Noticias, Dufort ahondó que tanto él como otras víctimas presentan endurecimiento en la zona de la aplicación del relleno/granulomas (como una piedra), se les dispara la vitamina D -con consecuente producción de hipercalcemia- y padecen de problemas renales hasta tener que se trasplantados:

Tengo en el cuerpo un polímero. Tengo que tomar prednisona (coricoide) para el resto de mi vida y tengo que tomar Evoquin porque tengo una osteoporosis de una persona de 90 años Tengo en el cuerpo un polímero. Tengo que tomar prednisona (coricoide) para el resto de mi vida y tengo que tomar Evoquin porque tengo una osteoporosis de una persona de 90 años

image.png

El actor uruguayo, de invitado este jueves en Desayuno Americano, aseguró que ahora iniciará una demanda por mala praxis a Lotocki, y que ya habló con Burlando. “Nos vamos a morir todos. Porque, más o menos, desde que te aplicás el producto, tenés 20 o 30 años máximo, con un estado de vigilancia continúa si lo empezás a tiempo. Silvina no lo hizo a tiempo”, soltó en el programa de Pamela David.

El famoso uruguayo contó que acudió a realizarse la intervención con Lotocki en Buenos Aires, al que describe como ‘psicópata y narcisista’.

“En Uruguay, la cirugía plástica es todo un tema. Hay un doctor, que está prófugo y mató a varias personas en lipoaspiraciones, en lugares medio clandestinos. Yo me hice la nariz cuando era muy chico, con 18 años. Porque tenía una giba y necesitaba lentes y me lastimaba. Fui a sacármela y me arrancó la nariz directamente. Me sacó todo el tabique y me dejó como un chancho”, relató el actor.

“Entonces busqué una solución y leí en una revista un aviso, donde hablaba de un relleno mágico”, explicó Dufort en alusión a cómo encontró a Lotocki. “Había una camilla, pero ni siquiera tenía papel. Entre Pellegrini y Córdoba”, describió dónde se operó.

Los dolores empezaron en 2012. Hace diez años que tengo problemas renales. Tengo cálculos monstruosos, tuve dos de 2,20 centímetros, y tengo una osteoporosis de una persona de 90 años Los dolores empezaron en 2012. Hace diez años que tengo problemas renales. Tengo cálculos monstruosos, tuve dos de 2,20 centímetros, y tengo una osteoporosis de una persona de 90 años

Más noticias de Urgente24

Por Javier Milei, Enel se queda en Edesur hasta 2024

Energía: Milei y la desconfianza del sector de renovables

Terrible terremoto en Chile: Explotan las villas miseria

Córdoba, empresarios, dolarización y la cuestión del freno a Javier Milei

Martín Llaryora se plantó en el patio de los "pituquitos"