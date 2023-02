96 años, Mirtha Legrand enterró a Alberto: "Un mamarracho"

image.png También recibió elogios de Flor de la V.

En cuanto le preguntaron sobre su posible regreso a la televisión fue bastante directa.

“Vamos a ver si renuevo. Está medio complicada la cosa. Tengo ganas de volver al aire, pero no entiendo a la gente de televisión. Todo lo complican”

Mirtha sobre los memes

image.png Los memes sobre Mirtha fueron pan de cada día en internet, hoy en día estan bastante dejados de lado. Pero fueron clave y Mirtha nunca se los tomó a mal.

Lo divertido de una personalidad como la de Mirtha es que siempre esta abierta a encarar cualquier tipo de pregunta. Incluso se atrevió a opinar de los memes que se hacen sobre ella y se lo tomó bastante bien :

“Me encanta. Me gusta muchísimo. Hace años cuando trabajaba con Rotenberg, todos los 23 de febrero en La Nación, me hacían un aviso enorme felicitándome por mi cumpleaños. Me encanta. Peor sería que me ignoren."

image.png Ramiro Arzuaga en lo que fue el festejo por los 95 años de Legrand.

Ahora lo importante es el mega cumpleaños que esta en proceso. La creación atmosférica y ambiental de su fiesta de lujo estará coordinada por Ramiro Arzuaga (diseñador profesional).

“Este año me pidió que los invitados estén cómodos y eligió colores pasteles para la ambientación. Ella siempre me guía con los vestidos que va a usar. Esta vez serán dos, para que la mesa, de cierta manera, haga juego con ella ”, comentó el organizador de eventos para el diario Clarín.

-------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Raro apoyo de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta

Termina la grieta y Bullrich tiene 2 problemas (uno es LN+)

Campaña de Horacio Rodríguez Larreta capítulo 3

CFK en modo 'Poncio Pilato'; Alberto Fernández "en Narnia"

Maravillas del lenguaje: 20 palabras intraducibles

Maslatón: "Yo voto a La Libertad Avanza y no cambio mi voto"