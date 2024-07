29 días del 'caso Loan', y ahora Gustavo Valdés exige respuestas a Nación (¿...?)

República de Corrientes: "La Justicia procesa la información que peritos hallaron en los teléfonos".

Embed Caso #Loan “Encontraron fotos de menores explotados sexualmente en el celular de Pérez”.

MEMORIA: En 2018 Natacha Jaitt había mencionado a Carlos Pérez en su investigación sobre casos de trata y pornografía infantil. Nadie la escuchó xq era una loca q se drogaba! pic.twitter.com/UchOPabg1A — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) July 12, 2024

Gustavo Vera

Lo más interesante es lo de Diario El Libertador, acerca del encubrimiento:

"El titular de la fundación La Alameda, Gustavo Vera, realizó este jueves (11/07) vía electrónica una presentación ante el Juzgado Federal de Goya para denunciar una estructura de encubrimiento que impediría el esclarecimiento del caso Loan.

A través de un comunicado, la fundación indicó que en la presentación se “aportan elementos, muchos de público conocimiento, que prueban la existencia de una poderosa cadena de encubrimiento que obstaculiza la investigación por la búsqueda de Loan y no se descarta que tengan vinculación con un ecosistema delictivo que viene funcionando desde hace tiempo”.

La denuncia le plantea a la jueza que “tenga presente estos hechos y vinculaciones entre diversos actores del poder local para entorpecer la investigación en fuero federal e introducir pistas falsas”, y en ese sentido solicita que se cite a declarar a diversos actores que presuntamente estuvieron vinculados a la declaración en la que Laudelina instaló la hipótesis del accidente: el ex abogado de la mujer, José Codazzi; el senador provincial, Diego Pellegrini; el fiscal provincial, Gustavo Robineau; un ex comisario de apellido Acosta y funcionarios provinciales.

Además, La Alameda anunció que «el día viernes 12 de julio Gustavo Vera ratificará personalmente la denuncia ante el Juzgado Federal en Goya."

Embed Fernando Burlando, abogado de los padres de Loan, aseguró que presentará un escrito para pedir las detenciones de Macarena Peña y del abogado José Fernández Codazzi, quien asesoraba a la mujer ahora detenida en el penal de Ezeiza.



Leé más en https://t.co/RXahd3WaxJ pic.twitter.com/kAg5wQo1Jp — Noticias Argentinas (@NAagencia) July 12, 2024

También Radio Sudamericana llevó el tema, con declaraciones de Gustavo Briend, abogado querellante que junto con Fernando Burlando representan a la mamá de Loan Peña, reclamó que se levante el secreto del sumario:

"En primer lugar, contó que continúa el secreto de sumario hasta el 15 de julio y no puede prorrogarse nuevamente.

La Justicia Federal encontró ropa que pertenecería a Loan en la Comisaria de 9 de Julio, en un allanamiento realizado el 5 de julio. “Son ropas que obtuvieron el día del hecho y al día siguiente, es decir el 13 y 14 de junio, cuando el Comisario Maciel y otros miembros de la Comisaría fueron a la casa de la mamá de Loan y se llevaron prácticamente todo el placard del niño. La excusa era que lo iban a usar para que los perros puedan seguir el olor de Loan”. “Cuando nos enteramos que esas prendas no habían sido entregadas a la justicia, pedimos que fueran recuperadas. No sabemos si omitieron en forma deliberada o fue un error”.

“Se recuperaron parte de esas prendas. Algunas fueron encontradas en la Comisaría y otras en el domicilio del Comisario Maciel”, añadió.

También remarcó que no pudieron encontrar el cepillo de dientes del menor. “Parte de la familia dijeron que no lo llevaron y otra parte dijo que si, pero en definitiva el cepillo no aparece”."

Embed Caso #Loan , el enigma de la camioneta gris.

La patente real es GTG 445

El comisario anota GZQ593

Casualmente las dos Toyota Gris.

La de la foto está radicada en Escobar, la dirección pertenece a una Iglesia. pic.twitter.com/wfdl4tkeAG — Tito (@Tito9k9) July 4, 2024

Gustavo Valdés, increíble

Casi delirante lo del gobernador UCR, Gustavo Valdés, en Radio Dos, que tituló la entrevista: "Investiga la Justicia Federal y lo importante es que nos digan dónde está".

Es decir que Valdés quiere olvidar su rol de gobernante de todos los correntinos -aún de Loan- y su responsabilidad por la impericia de su policía y justicia provincial: Un desastre.

A Radio Dos le dijo, con aire impune: "Que nos digan donde está Loan es lo único importante".

Embed Otro caso Gravísimo en Corrientes



Violeta Yegros denunciante sufrió abusos a los 14 años por parte de Manuel Valdés (padre del gobernador) quien en ese entonces era intendente de Ituzaingo (corrientes) #Loan #LoanDaniloPeña pic.twitter.com/orcNGwnzOZ — Sole Libertaria (@soleLibertaria) July 4, 2024

---------------

