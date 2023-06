2 gobernadores van a la justicia contra el cepo a las provincias

Para Suárez, la medida es "otra muestra del desmanejo fiscal, financiero y cambiario del gobierno nacional, que sigue perjudicando a los argentinos".

"Ante esta realidad, Mendoza está preparada para afrontar sus obligaciones con el ahorro generado por una administración eficiente y austera. Pero esto también implica no destinarlo a obras o servicios públicos que la provincia necesita", dijo y anunció: "por eso vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas".

https://twitter.com/rodysuarez/status/1664641445007962112 Pero esto también implica no destinarlo a obras o servicios públicos que la provincia necesita, por eso vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) June 2, 2023

Mendoza debe pagar en septiembre U$S45 millones de capital y U$S 15 millones de intereses, por lo que sólo accedería a U$S 18 millones al tipo de cambio oficial (es el 40% permitido por el BCRA), según publica el portal Los Andes.. El resto (U$S 42 millones), deberá conseguirlo por otro lado, o intentar refinanciar su deuda.

La calidad de "discriminatoria y anti federal" como argumento también fue utilizada por el gobierno de Córdoba, que fue el primero en reaccionar ante la resolución.

"La medida imprevista, es discriminatoria y anti federal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias; más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional, generando un notable perjuicio a la provincia de Córdoba", advirtió el gobierno de Juan Schiaretti en un comunicado adelantando su intención de recurrir a la justicia federal.

https://twitter.com/gobdecordoba/status/1664390238368669696 #Córdoba presenta un amparo judicial contra la resolución del Banco Central (BCRA) que impide a las provincias comprar dólares para pagar sus deudas. La medida es discriminatoria, anti federal y atenta contra el desarrollo y autonomía de los territorios. https://t.co/XWBirnIc3Y pic.twitter.com/rTZy5J1sLc — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 1, 2023

"No parece justo ni legal la disposición y trabajamos para que la medida cautelar sea favorable y obligue al BCRA a retrotraer la decisión", afirmó, por su parte, este viernes el ministro de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano.

"Las provincias tienen deudas contraídas en dólares autorizadas por el Gobierno nacional en su momento y es implícito que al momento de devolverlo va a tener acceso en el mercado cambiario. Lo que pasó es que de manera muy imprevista y en el proceso iniciado por parte de la Provincia para pagar un vencimiento en junio, el BCRA saca la resolución diciendo que sólo va a vender una parte de lo que precisa. Es totalmente arbitrario y entendemos que ilegal", explicó en diálogo con Cadena 3.

Giordano explicó que lo que se solicita a la justicia es una medida cautelar. "Lo que se está planteando la ilegalidad e inconstitucionalidad de la norma por ir contra el régimen federal, contra Córdoba y se canaliza a través de un juez federal, dado la urgencia. Hablamos de horas porque el proceso de pago ya se ha iniciado y ahora está esta resolución que impide el acceso al mercado", concluyó.

A través de un comunicado, el BCRA que dispuso "los lineamientos bajo los cuales los gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera. Esta medida tendrá vigencia a partir del 2 de junio”.

Y agregó: “La norma establece que deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años. Esta decisión del BCRA busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”.

Desde el BCRA aclararon que los vencimientos de deuda provincial totalizaron US$315 millones en la primera mitad del año pero ascenderán a US$460 millones, por lo que los distritos deberán renegociar unos US$276 millones.

Y explicaron: “El BCRA viene trabajando para reducir el impacto negativo de la sequía en el nivel de actividad económica, entendiendo que se trata de una situación coyuntural que ya se empieza a superar. Según las estimaciones preliminares, la caída de exportaciones del complejo agropecuario rondará los USD19.500 millones este año”.

