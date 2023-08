Sin embargo, Massa adelantó algunas definiciones de la nuestra estrategia discursiva electoral: “En términos de candidatos tenemos un escenario de Milei con 7 millones de votos, UP con 6.460.000 y a un Juntos por el cambio de 6,660.000, o sea que estamos hablando de que en 500.000 votos están las tres fuerzas políticas en un escenario en el cual hay 13 millones de argentinos que no se expresaron porque no fueron a votar porque votaron en blanco porque votaron otras fuerzas políticas y no le incluyo ni lo que sacó a SER ni lo que sacó la Izquierda”.