Nissan presentó la nueva generación de un éxito en Argentina

Posiblemente, las opciones que lleguen a Argentina sean diferentes a las del mercado norteamericano. Para esa región, la fabricación está apuntada en México, desde donde podrían llegar las primeras unidades hasta en tanto se dé inicio a la producción brasileña.

“Con este lanzamiento, que será la atracción del Salón de Nueva York a partir del próximo 27 de marzo, Nissan refuerza su espíritu innovador enfocado a exceder las expectativas de los clientes”, informó la marca.

Embed - 2025 Nissan Kicks SR First Look! /// Bigger, Boxier, and now with AWD!