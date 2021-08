Moderna admitió que tuvo un semestre de buenos resultados

La empresa detalló que "la utilidad neta fue US$ 2.800 millones, en el segundo trimestre, en comparación con una pérdida neta de 117 millones de dólares para el mismo período en 2020". Así, la utilidad neta fue de US$ 4.000 millones durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2021, en comparación con una pérdida neta de US$ 241 millones del mismo lapso de 2020. Replica el portal de noticas Ámbito.com