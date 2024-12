Miércoles 04/12: Audiencia pública en Río Negro por el buque de GNL en el Golfo San Matías

Marcos Pouter, gerente de Proyecto de Southern Energy; y Marcelo Bombicini, gerente de Ambiente de PAE, explicaron que en los 15 años de contrato esperan realizar exportaciones por entre US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones. Y comprarán gas argentino por entre US$ 6.000 millones y US$ 11.000 millones.