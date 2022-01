Los brecha de precios divide los 48 barrios porteños

Y los más caros

Mientras que los más caros son: Recoleta, US$ 2.106; Nuñez, US$ 2.138; Palermo, US$ 2.173; Belgrano, US$ 2.224 y Puerto Madero con US$ 4.183

La diferencia puede ser muy grande. "Mientras que en Puerto Madero se puede encontrar un departamento de 2 ambientes a partir de los US$ 250.000, haciendo menos de 15 kilómetros, en Soldati, comienzan aproximadamente a partir de los US$ 25.000", resalta de la desarrollador de la herramienta que machea precios y condiciones de mercado.

¿Qué pasa con los precios?

Tras un período de 11 trimestres consecutivos de precios en baja, los valores de publicación prácticamente no se movieron en el último bimestre y, en simultáneo, también se achicó el porcentaje de las contraofertas que validan los propietarios.

En ese sentido, y de acuerdo a un monitoreo reciente de Reporte Inmobiliario, los valores de los departamentos usados de dos y tres ambientes sólo se achicaron 0,6 por ciento en los últimos tres meses. "(En) los dos trimestres anteriores la baja promedio trimestral había sido del 5,2 y del 4,1 por ciento", muestra el trabajo de la consultora que replica el sitio iProfesional.

La "menor baja, al menos del valor publicado en general, experimentada en los últimos tres meses, estaría marcando el límite que, por ahora, están dispuestos a asumir la mayoría de los vendedores en cuanto a precio", se añade en el documento.

Al respecto, Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, afirma que "los precios no caen más", y agrega que los porcentajes de contraofertas que se convalidan son cada vez más reducidos.

"Los valores bajaron al menos un 15 % durante la pandemia y en el último tiempo se redujo fuerte esa caída. Hoy nadie aplica una rebaja tan grande para la propiedad que se intenta vender. En cuanto a las contraofertas, hoy se ubican en el orden del 20 por ciento para operaciones que luego se cierran con reducciones del 15 por ciento", concluyó.