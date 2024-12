Loma Negra: CSN ya no tiene exclusividad en la compra de InterCement

La Recuperación Judicial (RJ) es un proceso legal que permite a un acreedor reclamar el pago de una deuda ante los tribunales. El objetivo es obtener una sentencia judicial que permita al acreedor ejecutar el cobro de la deuda mediante acciones legales, como el embargo de bienes o cuentas bancarias del deudor.

El comunicado señala acerca de la RJ: "Se informa que Loma Negra no es parte del RJ sino que solo participan ciertas sociedades extranjeras del Grupo, y por lo tanto, dicha presentación no afecta los derechos y obligaciones de Loma Negra como así tampoco sus operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual. Asimismo, no existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos de la Compañía."

Los plazos

Sigue el comunicado:

"En este momento, la presentación de una solicitud de Recuperación Judicial se ha convertido en la opción más adecuada para asegurar la continuidad de los esfuerzos en torno al proyecto de reestructuración en curso, debido a la inviabilidad de alcanzar un acuerdo definitivo dentro del alcance y plazo de la Recuperación Extrajudicial.

InterCement informó que mantiene y reafirma su confianza en su solidez operativa, y tiene la certeza de que la Recuperación Judicial asistirá en la construcción de una solución definitiva para el restablecimiento de su equilibrio económico y financiero, permitiendo así el mantenimiento de su buen desempeño operacional."

El pedido de RJ implica la terminación del acuerdo de exclusividad por la posible venta de acciones de InterCement a favor de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Los números

“Los volúmenes de la industria en este trimestre mostraron una sólida mejora secuencial, aumentando un 25%. Aunque aún estamos por debajo de los niveles del año pasado, la recuperación sostenida en la actividad indica que el período más desafiante ha quedado atrás. (...) A medida que los factores macroeconómicos se estabilicen y el panorama económico mejore, anticipamos una recuperación mucho más sólida en el futuro”, sostuvo días atrás Sergio Faifman, CEO de Loma Negra.

En una comunicación que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Faifman destacó: “Al analizar las cifras, este trimestre LOMA alcanzó un EBITDA Ajustado de US$ 55 millones, con una expansión del margen EBITDA de 78 puntos básicos, lo cual es notable dado el escenario desafiante y la caída abrupta de la demanda. Es importante señalar que los márgenes del 3er., trimestre son siempre más bajos debido a factores estacionales, como los mayores costos de energía."

"En cuanto a nuestro balance, en este trimestre mostramos un desapalancamiento sustancial, con una Deuda Neta de US$ 177 millones, US$ 40 millones menos que el trimestre anterior. Si bien reconocemos los desafíos que se avecinan, somos optimistas sobre el futuro a corto plazo de nuestra compañía y estamos entusiasmados con las oportunidades que tenemos por delante”, concluyó.

