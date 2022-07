Jack Ma acepta la derrota y reenfoca su sueño fintech

Jack Ma es millonario, poderoso, protagonista del comercio digital a través de Alibaba Group Holding Ltd. Pero, a la vez, Jack Ma también es irascible y eso lo hizo frágil en su gran sueño del gigante financiero digital, Ant Group. Co. El Gobierno chino le negó la creación del gran actor del fintech global. Los reguladores chinos, a quienes había criticado, contraatacaron con furia. Jack Ma abandonará el liderazgo de Ant Group, publicaron The Wall Street Journal, Financial Times y Reuters.