Google, entre Financial Times y The Wall Street Journal

Tanto Google como Microsoft Corp., que también informó ganancias el martes 25/04, mostraron una desaceleración del crecimiento pero también áreas de resiliencia que desafiaron las sombrías expectativas del mercado. Microsoft dijo que los ingresos de los 3 meses hasta marzo aumentaron un 7% con respecto al año anterior, mejor de lo esperado, pero marcando el 2do. trimestre consecutivo por debajo de la tendencia de crecimiento porcentual de 2 dígitos de la compañía durante años.

Las acciones de ambas compañías avanzaron después de horas ya que los resultados superaron las estimaciones de los analistas y Alphabet reveló planes para recomprar hasta US$ 70.000 millones de sus acciones.

“Vimos algunos signos de estabilización en el gasto publicitario”, dijo la directora financiera de Google, Ruth Porat, en una llamada con los periodistas, refiriéndose a la plataforma de video de la compañía, YouTube, que experimentó una disminución trimestral por tercer trimestre consecutivo en los ingresos publicitarios. (...)".

Enfoque Financial Times:

"Los resultados siguieron a 2 trimestres de decepciones en las ganancias, ya que los anunciantes retrocedieron y el crecimiento de la computación en la nube se desaceleró drásticamente. Los ingresos por publicidad habían caído un 4% en los últimos 3 meses del año pasado, marcando la 2da. caída trimestral en la historia de la compañía.

En el último período, por el contrario, los ingresos totales de Google aumentaron un 3%, o un 6% antes de las conciliaciones cambiarias, a US$ 69.800 millones, mientras que las ganancias por acción cayeron a US$ 1,17, desde los US$ 1,23 del año anterior. Wall Street esperaba ingresos de US$ 68.900 millones y ganancias de US$ 1,06 por acción.

El negocio de publicidad de búsqueda de Google volvió a crecer, con un aumento de los ingresos del 2% en el trimestre. El presidente ejecutivo, Sundar Pichai, también destacó un crecimiento del 28% en la división de la nube de Google como una señal de lo que, según él, fue un "impulso" renovado en el negocio, que está en un distante 3er. lugar detrás de Amazon y Microsoft en el mercado de la nube.

(...) Se espera que las empresas tecnológicas más grandes de USA produzcan poco crecimiento, si es que lo tienen, en el 1er. trimestre debido a las difíciles comparaciones con el buen comienzo que tuvieron hasta 2022 y una desaceleración del gasto que ha afectado a muchas partes de sus negocios. Sin embargo, las comparaciones serán menos difíciles más adelante en el año, y los inversionistas del mercado de valores han comenzado a anticipar un retorno al crecimiento de 2 dígitos.

Las últimas cifras reflejan una serie de factores puntuales y cambios contables. En enero, Google anunció planes para eliminar 12.000 puestos de trabajo, el 6% del total, junto con una reducción en el espacio de oficinas, lo que resultó en ahorros por US$ 2.600 millones en el 1er. trimestre.

Las ganancias también se vieron impulsadas por una reducción de casi US$ 1.000 millones en los costos de depreciación, luego de la decisión del último trimestre de extender la vida útil del equipo del centro de datos de la compañía para fines contables. (...)".

