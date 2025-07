Día del Niño: Temu lanza promociones y envío gratis para comprar los muñecos Labubu

En Argentina, la fiebre por los Labubu crece día a día y se afianza en vísperas del Día del Niño. Lejos de tratarse de un simple juguete infantil, estos muñecos también se han convertido en un objeto de culto para adolescentes y adultos.

Día del Niño Temu: ¿Qué promociones ofrece la plataforma para comprar muñecos Labubu?

Pensando en esta fecha especial, Temu refuerza sus promociones y propone una serie de facilidades para quienes buscan acceder a los codiciados muñecos Labubu sin tener que pagar de más ni lidiar con demoras innecesarias.

Entre sus principales ventajas, Temu ofrece envíos estándar gratuitos, tanto por Correo Argentino como por servicios privados, con plazos de entrega que van de 20 a 40 días. Además, los precios incluyen los impuestos y aranceles, lo que simplifica el proceso y evita sorpresas con la aduana.

¿Cuánto cuestan los muñecos Labubu en Temu por el Día del Niño?

Los precios pueden variar según la edición y el vendedor seleccionado, pero en líneas generales se encuentran en los siguientes rangos:

Muñecos Labubu: entre $48.886 y $77.052 , todos con envío gratuito incluido.

entre , todos con envío gratuito incluido. Fundas para Labubu: a partir de $13.344 , también con envío gratis.

a partir de , también con envío gratis. Ropa para Labubu: desde $7.789, dependiendo del diseño y el vendedor.

A diferencia de otras plataformas, Temu presenta los precios finales, sin costos ocultos ni cargos adicionales a la hora de recibir el paquete en Argentina. Se recomienda, como siempre, revisar las opiniones de otros compradores para asegurarse de la calidad y autenticidad de los productos ofrecidos.

¿Qué esconde la leyenda detrás de los muñecos Labubu? La teoría viral que suma misterio

Más allá de la moda y el marketing, los muñecos Labubu no escaparon al fenómeno de las teorías conspirativas. Tal como sucedió en su momento con los Furby o los Gremlins, no faltaron quienes buscaron dotar a estas criaturas de un trasfondo más oscuro y misterioso.

Algunas de las leyendas urbanas que circulan afirman que los Labubu tienen su origen en el folclore nórdico y que su peculiar apariencia no es casual. Según esta teoría, coleccionarlos podría estar vinculado a la apertura de portales hacia lo desconocido. Otros van más allá y aseguran que juntar todas las figuras de la colección acercaría a sus dueños al inframundo, lo que le suma un toque de misticismo que, lejos de alejar a los compradores, parece aumentar aún más su atractivo.

En redes sociales abundan los relatos de personas que aseguran que sus muñecos Labubu desaparecen o se mueven solos dentro de sus casas, alimentando la idea de que no se trata de simples juguetes. Aunque no hay pruebas concretas de nada de esto, el fenómeno refuerza su perfil de objeto deseado no solo por su estética, sino también por el halo de misterio que lo rodea.

¿Cómo aprovechar las ofertas del Día del Niño en Temu para comprar Labubu?

Si estás pensando en regalar un Labubu para el Día del Niño, lo recomendable es no esperar hasta último momento. Debido al auge de estas figuras, la demanda es alta y los tiempos de envío pueden jugar en contra si la compra se realiza sobre la fecha.

Lo ideal es realizar el pedido durante las promociones vigentes en julio y principios de agosto, de modo que el paquete llegue a tiempo y se pueda aprovechar el envío gratuito sin complicaciones.

