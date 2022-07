Culpan a Elon Musk: Caen los ingresos de Twitter

image.png Elon Musk, el magnate sudafricano que 'casi' compra Twitter.

Sin embargo, eso no es todo, porque según las métricas publicadas por The New York Times, Twitter sigue demostrando sus falencias: cayeron sus ingresos y no pueden cerrar publicidades.

La empresa del pajarito perdió un 1% en ingresos comparados a los generados el año anterior, marcando unos US$1.180 millones que entraron en el segundo cuarto del año.

Estos números se alejan fuertemente de ese 20% de crecimiento que anticiparon para el año desde la propia red social, cuestión que genera incertidumbre en el entorno, ya que así la compañía marca una pérdida de unos US$270 millones (en el 2021 obtuvo US$66 millones de ganancias en la misma etapa del año).

Los analistas financieros esperaban unos US$ 1.300 millones en ingresos, a pesar de esto, el precio de las acciones cayó más de un 2% y tiemblan en Twitter.

image.png La empresa del pajarito, Twitter, demuestra sus falencias tras el amague de Musk.

A esto hay que agregar el panorama oscuro del mercado publicitario: los temores sobre una recesión económica y la guerra en Ucrania redujeron la inversión publicitaria, de la que muchísimas empresas dependen.

De esta manera, Twitter apunta todos sus ojos en una posible resolución a favor por parte de la justicia, ya que esperan que el tribunal obligue al sudafricano a comprar la red social. Con su figura, estos problemas podrían diluirse en pocos movimientos.

A la espera de mayor información, Urgente24 seguirá informando acerca del caso detenidamente.

Más contenido de Urgente24

Economista alerta por "multicrisis" y caída institucional

Carrera a los $400: ¿Quién llega antes: el blue o el pan? ¿Y los combustibles?

Prohibieron contratar empleados públicos y arde ATE

Gran oportunidad perdida por Pesce: Ventas récords del campo

"Con el dólar a $320 estás en condiciones de dolarizar ya"