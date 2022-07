Insultos machistas: Twitter defiende a locutora de Quilmes

“‘Gorda de mierda’ (...) ‘Quien te pensas que sos gorda’”, explicó que le gritaron Asprea en diálogo con La Nación, quien aclaró que en el pasado la cabina de locución se encontraba dentro del palco de la platea, pero ahora, era desde la cancha, así lo había hecho en su lugar el Pollo Cerviño, quien estuvo ausente y desembocó en la convocatoria de la joven.

Por estos mismos, su hermana se quejó en Twitter generando una ola de comentarios a favor de la comentarista, quien pasó un mal momento frente a una gran convocatoria.

Asprea.png El tuit de la hermana de Giuliana Asprea que se convirtió en viral en Twitter.

“Miré un momento hacia la tribuna desde la que me gritaron y seguí con mi trabajo. Seguía escuchando comentarios sobre por qué tenía que estar locutando un partido masculino si soy una mujer, que me fuera a mi casa y que la cancha siempre será así”, agregó Asprea a la explicación del momento vivido.

“Que te llamen gorda no es un insulto. Yo estoy conforme con mi cuerpo y cada uno puede vivir la vida en el cuerpo que quiera habitar. A las personas no les tiene que importar el aspecto de las mujeres, lo que tienen que valorar es el trabajo que están realizando”, continuó la mujer que fue entrevistada por el medio de Esmeralda Mitre, a lo que concluyó:

Molesta mucho que las mujeres ocupemos espacio en el fútbol, como si invadiéramos a los hombres, que fueron los únicos que me insultaron. Hay mucho machismo y molesta la mujer como voz del estadio, como árbitro y como jugadora de fútbol. Las mujeres tenemos que ocupar esos lugares en el fútbol y en el deporte en general y no se nos tiene que insultar. Porque somos hinchas, socias, o locutoras capacitadas, en mi caso. Me quedo con el trabajo que realicé con amor y profesionalismo Molesta mucho que las mujeres ocupemos espacio en el fútbol, como si invadiéramos a los hombres, que fueron los únicos que me insultaron. Hay mucho machismo y molesta la mujer como voz del estadio, como árbitro y como jugadora de fútbol. Las mujeres tenemos que ocupar esos lugares en el fútbol y en el deporte en general y no se nos tiene que insultar. Porque somos hinchas, socias, o locutoras capacitadas, en mi caso. Me quedo con el trabajo que realicé con amor y profesionalismo

Más contenido en Urgente24:

¿Primer despegue de Cristina en la era Batakis?

Filosa chicana de Sergio Berni a Aníbal (y Alberto) Fernández

Se vuelve a disparar el dólar: "¡Andá y comprá cosas!"

Cepo al dólar: Cómo funcionan las tarjetas en el exterior

Decepción en el campo por la convocatoria del 13J