Blackstone quiere a Pink Floyd, que desea 400 millones

El grupo estadounidense de capital privado Blackstone intenta comprar el catálogo musical del grupo de rock británico ya disuelto Pink Floyd, una gran apuesta por los derechos musicales que podría valuar las canciones de la banda en casi US$ 500 millones... pero ¿cómo quedan las 2 creaciones 100% de Roger Waters, 'The Wall' y 'The Final Cut'? Roger Waters cofundó Pink Floyd pero luego, en un error estratégico, se enfrentó al resto de la banda, que le ganó un juicio por la marca registada.