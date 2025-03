Los 2 mejores destinos de Latinoamérica para viajar en 2025

Tripadvisor destaca la vida nocturna, los hoteles all inclusive y la gastronomía. Muy cerca Tulum, otro de los paraísos mexicanos para aventurarse y descubrir.

image.png

Además, los viajeros de TripAdvisor eligieron en los Premios Choice de Viajeros Best of the Best List, eligieron a la Playa Delfines en Cancún, entre las mejores del mundo. "Es una playa tranquila con aguas claras, arenas blancas suaves e impresionantes vistas al océano".

