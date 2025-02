Marte tuvo su propia Costa Atlántica con playas enormes (aunque sin sol ni carpas)

Playas marcianas: más que ciencia ficción

Hasta ahora, se sabía que Marte tuvo ríos y valles esculpidos por el agua, pero la existencia de océanos seguía siendo un debate entre los científicos. Si bien las imágenes satelitales habían revelado lo que parecían ser paleocostas (antiguas líneas de costa), hasta ahora no había evidencia directa de su existencia. Pero un estudio reciente, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, aporta nueva evidencia sobre este tema.