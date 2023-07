Tiembla Luzu TV: Nicolás Occhiato le bajó el precio a OLGA

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1679133604360667136%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679133604360667136%7Ctwgr%5E89bdd1a94b5bfd0c4ec95a52baca70493271f71e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fespectaculos%2Fmigue-granados-anuncio-que-hara-un-show-con-su-programa-sone-que-volaba-en-el-monumental-nid12072023%2F&partner=&hide_thread=false Te enterás que Soñé que Volaba va a hacer un River Plate. pic.twitter.com/zhT1esMYbn — OLGA (@olgaenvivo) July 12, 2023

"Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte. Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas", indicó Occhiato, emocionado

En ese momento sus colegas comenzaron a especular con otro posible show y fue allí cuando el conductor de Nadie dice nada dijo:

No podés hacer un River, apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino No podés hacer un River, apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino

image.png Si bien Luzu TV aún se mantiene líder y con diferencia, OLGA superó de manera holgada al resto de los competidores con tan solo un mes al aire.

"Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto. Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando", agregó el creador de Luzu TV.

El proyecto de Occhiato aún se mantiene como absoluto líder. Sin embargo, el éxito de OLGA debería servirle como advertencia y será vital que evite a toda costa que su audiencia migre al ciclo de Granados.

--------

Más contenido en Urgente24:

Arde LN+ tras Franco Rinaldi: Campaña troll contra Novaresio

Bomba de Bob Iger: Disney vendería la TV lineal, salvo ESPN

USA vs. Corea del Norte: Desertor se infiltra y guerra nuclear latente

Enfermos de rosácea pueden sufrir problemas en los ojos

Santa Fe: Inflación más baja que a nivel nacional