Ángel de Brito/Luzu TV vs. Telefe: "No los dejan venir"

image.png El filoso tuit de Ángel de Brito.

Sin embargo, quien se hizo eco de los dichos de Occhiato fue el conductor de LAM, quien con un irónico y filoso tuit dio a entender que su magazine sufre del mismo mal.

En efecto, el mismo día en el que Castañares fue invitado al ciclo de chimentos se confirmó no asistiría. Y según indicó el conductor, fue decisión de Telefe que la entrevista se postergara.

Si bien es más que sabido que todos los concursantes del ciclo han firmado un contrato con el canal propiedad de Paramount+, tal parece que las exigencias del mismo se han vuelto más inflexibles ante la intenciones de la señal de no prestar sus "activos" para el beneficio de otros medios.

¿Por qué Romina Uhrig no fue a LAM?

En una entrevista con Hoy vale todo, la ex diputada apuntó directamente contra el programa. "En LAM hubo un ensañamiento conmigo porque fui diputada, porque soy peronista, soy kirchnerista; es simplemente por eso. Tanto odio, mintieron y dijeron que yo tenía un sueldo de setecientos mil pesos y que lo seguía cobrando", sostuvo.

Y agregó: "Yo estuve por ir a LAM, pero me dijeron que hablaron muy mal, dijeron muchas cosas feas de mí y la verdad que yo hoy no estoy para estar recibiendo cosas feas ni maltratos de nadie en un programa. Justamente, yo dije que iba a ir porque no tengo nada que esconder, pero la realidad es que no hace ni dos semanas que salí de la casa y para que me maltraten, no".

En su cuenta de Twitter, De Brito citó la nota y le respondió a la ex diputada: "A todos estos nabos incluida la ex diputada con su marido investigado por enriquecimiento ilícito les cuento que leímos LA CAUSA. Es información. ¡Y sí, no me gustan los chorros, soy así! Lola".

"¿Por qué no le preguntan qué aportó todos los años que trabajo para el Estado? ¿Y cómo tienen ese nivel de vida, mientras los honestos se rompen el alma para llegar a fin de mes?", agregó.

"¿Qué se excusa que primero está Telefe si los demás chicos están en la misma? Pura palabrería carente de sentido!", le comentó un usuario al periodista. "Pura mentira. Telefe hizo lo imposible para que venga", remarcó De Brito.

