Es cierto, la ciencia dice que muchas mujeres fingen orgasmos (ya veremos el porcentaje más adelante) pero, ¿Por qué lo hacen?

"Yo creo que cuando uno finge no es para complacer al hombre, sino para bajarte de esa situación (...) Uno como que medio lo hace de automático", dijo Tuli.

Manu le siguió:

De repente actúas que estás sintiendo un orgasmo y entrás en esa. No estás sintiendo el placer de un orgasmo real, pero te comes un poco la peli y finges un poquito.

Franzo también opinó: "Es que para que sea creíble la tenés que vivir. Yo también he fingido y le ponés todo".

"En el hombre no es tan común", dijo Grego. "Pero lo puede fingir un toque también".

Sí, según la ciencia los hombres también fingen orgasmos, aunque mucho menos que las mujeres. Profundicemos en el tema.

¿Qué dice la ciencia sobre fingir orgasmos?

Puede que siga siendo un tema tabú, pero es algo que ocurre con frecuencia: muchas mujeres fingen orgasmos.

Los expertos en materia sexual dicen que es un fenómeno muy común y la ciencia también lo ha comprobado.

Según una investigación (2019) publicada en Archives of Sexual Behavior, la mayoría de las mujeres fingen orgasmos durante las relaciones sexuales. Apunta la BBC.

Específicamente, de 1.008 mujeres estadounidenses heterosexuales de entre 18 y 94 años que participaron en el estudio, el 58,8% afirmó haber fingido el orgasmo al practicar sexo con una pareja.

Luz Jaimes, médica sexóloga y y secretaria de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (Flasses) le dijo a la BBC que uno de los motivos por los que las mujeres fingen orgasmos, es el miedo a la pareja.

Otras razones (según otra encuesta reseñada por la BBC) son: no hacer sentir mal a la otra persona, aumentar la propia excitación y tapar la anorgasmia, es decir, la poca frecuencia o ausencia de orgasmos.

Sin embargo, fingir orgasmos no es sólo cosa de mujeres. Los hombres también lo hacen, aunque en menor proporción. Según expertos, esto puede ocurrir cuando pierden la erección o les cuesta mantenerla.

Consecuencias de fingir el orgasmo y solución

Aunque cueste creerlo, fingir orgasmos puede afectarnos de varias maneras.

Lo primero es que, si fingimos orgasmos, nuestra pareja pensará que estamos disfrutando al máximo y seguirá haciendo lo mismo.

Quizá esa es la consecuencia más obvia, pero hay otras. La Mente es Maravillosa dice:

El hecho de asociar el orgasmo como el final de la relación sexual (cuando fingimos porque queremos que el acto “termine” rápido) acaba haciendo que nuestra mente haga esta asociación sistemáticamente.

Fingir el orgasmo puede terminar deteriorando la relación en pareja, debido a la falta de confianza en el otro y a la insatisfacción personal.

También puede hacer que dejemos de disfrutar de las relaciones sexuales, queriendo siempre que “se acaben rápido”.

¿Qué hacer? Habla con tu pareja sobre cómo te gustaría que se desarrollen los encuentros sexuales. No te centres en el orgasmo vaginal, hay de otros tipos. Finalmente, suele venir bien contar con una psicóloga o sexóloga.

¿Seguir después de eyacular? (Y el período refractario)

Otro tema que hablaron los presentadores fue sobre el superpoder de seguir inmediatamente con otra relación sexual después de haber eyaculado.

Manu preguntó: "¿Un hombre cuando tiene un orgasmo real, no puede seguir al palo?" Y Grego respondió : "No, al toque no". Sin embargo, Franzo afirmó: "Yo sí".

Manu siguió diciendo: "Yo he visto, yo he visto", pero Grego, replicó: "Te aseguro que son mucho más los que no, que los que sí".

"A mi me ha pasado de estar con un hombre y que terminemos el acto y que siga parado (el pene)", contó Manu.

"No es lo mismo. Vos terminás de eyacular y seguís en ese modo unos 34 segundos, hasta que se va cayendo la Torre de Pisa", le comentó Grego.

No obstante, para Franzo se trata de algo mental. "Yo generalmente estoy con personas que me gustan, Y puede tener un montón que ver".

Pero, Grego refutó: "Es totalmente fisiológico no tiene nada que ver".

¿Conclusión? "Sos de una minoría", le dijo Grego a Franzo.

Ahora bien, de acuerdo con expertos, la mayoría de los hombres, una vez que eyaculan, pasan a la fase conocida como periodo refractario, hasta ahora relacionado con la hormona prolactina.

Este periodo es definido como el tiempo en el que, después de la eyaculación, el pene entra en una etapa de reposo en la que no reacciona ante ningún estímulo.

En pocas palabras, deben esperar para poder volver a hacerlo otra vez. Sin embargo, ese tiempo varía en cada hombre y depende de distintos factores.

Pero, eso no significa que en ese tiempo no puedas seguir dándole placer a tu pareja o que no puedas excitarte nuevamente.

Hablar de sexo es la clave

Otro tema en debate fue hablar durante el sexo, o hablar de lo que nos gusta en el sexo, algo que es clave.

"La charla para mí en el sexo re va", dijo Manu. Y Grego coincidió: "Mi prioridad cuando estoy con una persona es eso".

Los presentadores se refirieron a decirle a la pareja lo que te excita y lo que no, lo que te gusta que te hagan y lo que no. Para ello es importante que te conozcas, y ¿por qué no? que te ayudes con la autoexploración.

En definitiva, hablar del placer y del sexo puede ayudar a mejorar tus relaciones sexuales e incluso la relación con tu pareja. Además, si nablas de sexo durante el sexo, podría llegar a excitarte más.

