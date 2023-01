image.png Kusnetzoff entrevistó a Lionel Messi en París.

¿Se pudrió todo entre Kusnetzoff y O'Donnell?

En cuanto a Kusnetzoff, si bien tiene el aval de haber sido elegido por el jugador del PSG (que a fin de cuentas es lo único que importa), el conductor recibió muchas críticas. Según indicaron algunos oyentes de la entrevista, el ex CQC pecó de autorreferencial, algo que se vio especialmente retratado cuando le leyó a Messi una carta de su autoría.

Más allá de esto, algo que llamó poderosamente la atención y que también fue advertido fue el momento de cierta tensión que protagonizó con María O'Donnell cuando contaba detalles sobre la entrevista. Resulta que la periodista quiso indagar en los detalles de la nota, como dónde reside el capitán de la Selección Argentina o "cuál es su entorno".

Ante esto, procurando mantener el tono de broma pero áspero a fin de cuentas, Kusnetzoff espetó:

No, sé María. No quiero responderte nada. Te soy sincero, con todo cariño, con amor, con la confianza que nos tenemos. Me parece que es un montón. No quiero responder ninguna pregunta tuya. Ya sé todas cuáles son No, sé María. No quiero responderte nada. Te soy sincero, con todo cariño, con amor, con la confianza que nos tenemos. Me parece que es un montón. No quiero responder ninguna pregunta tuya. Ya sé todas cuáles son

La cuestión no pasó a mayores y el también presentador de Podemos Hablar de Telefe logró dar a entender que hubo condiciones que debieron acatarse para llevar a cabo la nota. "Tenía presión, mucha presión de que esté todo bien, de que haya cumplido, de las pautas que tenía, de los pedidos de 'esto no lo muestren', cosas de la casa", manifestó.

----------

Más contenido en Urgente24:

¡Que vuelva Antonio Laje! Papelón en BDA mientras vacaciona

Con requisitos, Sergio Massa libera a Vaca Muerta de retenciones

Renault pone a la venta su porción de Nissan: ¿Se alejan?

Fatiga y otros síntomas de cáncer de colon, según médicos

Aníbal Fernández le 'tiró' la muerte de Maldonado a Patricia Bullrich