Sin serlo, Mauricio Macri habla en Twitter como candidato

También se subió a las críticas Patricia Bullrich: "Estoy en contra de la decisión que tomaron los legisladores de Tierra del Fuego AIAS del FdT y JxC, flexibilizando los requisitos para que los empleados públicos se jubilen en 20 años", publicó en Twitter.

Y concluyó: "¡UNA VERGÜENZA! Terminemos de una vez con los privilegios para pocos que pagamos todos".

Nuevas críticas

Este jueves (3/11), Macri volvió a apelar a Twitter para lanzar otro cuestionamiento a los legisladores de JxC de Tierra del Fuego y a marcar posición sobre el sistema jubilatorio, uno de los pilares de su discurso político.

“Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas”, dijo en Twitter.

Y explicó: "En este caso, establecen que a partir de los 55 las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad. Un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento".

"No hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así. Es matemático que nos espera el desastre. O hacemos el cambio o no seremos nada", concluyó.

