Chau planes sociales: los detalles del DNU que firmó Alberto

Así las cosas, y a partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Cabe destacar que el Potenciar Trabajo es el segundo programa en importancia en el ministerio de Desarrollo Social. Según cifras oficiales, en la actualidad existen unos 1.300.000 beneficiarios, de los cuales 400.000 podrían ser dados de baja después de las auditorías que están en marcha.

Otro punto importante es que las bajas de los titulares de estos beneficios tampoco podrán ser reemplazadas por otros y el dinero que se obtendrá con esta medida solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.

La noticia fue comunicada oficialmente por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, luego de una reunión que encabezó el jefe de Estado en la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, al titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, y la funcionaria de la cartera laboral, Raquel "Kelly" Olmos.

A su vez, según consignó el portal Infobae, el DNU establece que se les otorgará a las cooperativas de trabajo de la economía popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda. Y en esa misma línea, en ese texto se insta a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

Por otro lado, convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los representantes que integrarán el mencionado Consejo, que tiene como misión promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”. Dicho organismo tendrá como objetivos principales el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y el fomento del acceso al crédito y de la compra estatal para los emprendimientos de la denominada economía popular.

Los piqueteros furiosos sin más planes sociales

Tras el anuncio del Gobierno, quienes salieron al cruce fueron los piqueteros y organizaciones sociales, quienes ya avisaron que saldrán a la calle a manifestarse en contra de la medida.

En diálogo con el canal de noticias TN, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que la decisión del Gobierno “agrava la situación” de los piqueteros con el Gobierno y confirmó que el lunes próximo se va a definir el avance del plan de lucha.

“Nos parece un error que sigan avanzando en ese sentido. Ya habíamos escuchado la definición y ahora lo hacen a través de un decreto y van a reforzar esa línea que tienen de que no hace falta mejorar o acompañar a las familias que están con un montón de dificultades”, señaló, por su parte, Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.

“Lamentamos mucho si se concreta. Ojalá no sea así, esperemos que sea un anuncio que nuevamente no se concrete”, dijo Saravia.

"Es una barbaridad que no solo tengan los programas sociales cerrados sino que además los que se caen no se puedan reemplazar. Quieren achicar la cantidad de planes no por la demanda sino por el ajuste del FMI", añadió el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.