Sin acuerdos con policías: Advertencia de despidos en "sublevación inadmisible"

Luego remarcó que le toca a los policías que cometieran un cúmulo de acciones como los “ 28 móviles policiales que fueron robados” y están “siendo utilizados para cualquier cosa”

Policías, educación y salud

"No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, añadió. Como advertimos, de las reuniones de la tarde, no salieron acuerdos que permitan levantar el acampe.

ramon-amarilla-1804495.jpg Ramón Amarilla, vocero de los policías rebeldes

Quién es Ramón Amarilla

El grupo es encabezado por el vocero de la Policía misionera, Ramón Amarilla, quien ayer aseveró que “no son delincuentes”, al enterarse de que la Justicia local libró oficios para recuperar los móviles que están en la protesta hace varios días, e instó a que “si los quieren, que los vayan a buscar”.

Según Amarilla, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó la medida luego de que el pedido se efectuara, durante la mañana de miércoles por el titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, René Casals.

“Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves”, afirmó Amarilla.

Mientras tanto, los manifestantes de la Policía de Misiones solicitaron una amnistía generalizada para que ninguno de los que intervino en la protesta tenga sanciones legales o administrativas, y que la mesa de diálogo policial, una suerte de paritaria entre la fuerza y las autoridades.

“No somos delincuentes. Criminalizar la protesta no es el camino. El diálogo es el camino”, dijo Germán Palavecino, otro de los voceros.

“Tiene que haber cordura y racionalidad, y entender la situación que hay en el país. Entendemos que la plata no alcanza y los precios han subido. El gobierno genera los aumentos para que le impacto sea menor”, insistió Pérez.

