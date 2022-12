Cosas que estás haciendo mal con el condón durante el sexo

¿Cómo usar condón? ¿Qué pasa si el condón no llega hasta la base? ¿Qué pasa si me pongo el condón al revés? Sí, hay muchas preguntas sobre el condón. Comencemos por decir que el condón o preservativo es un método de barrera que evita que los espermatozoides lleguen al óvulo. Es decir, previene el embarazo. También puede proteger contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) durante el sexo vaginal, anal y oral. Sin embargo, puede que usted corra riesgo si usa el condón incorrectamente durante las relaciones sexuales. Por eso, hablemos de los errores al usar el condón.