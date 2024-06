Conoce a la joven chilena que es furor en la industria porno

Fue en ese momento, cuando tenía una creciente incertidumbre laboral, que comenzó en el mundo del contenido erótico.

"Mi pareja me dijo: ‘¿Por qué no te creas una cuenta en Chaturbate?’, como chica webcam, lo encontré una muy buena idea. Hacer lucas desde mi casa solo por streaming me parecía bien", recuerda.

Chaturbate es un sitio web de cámaras en vivo que permite a los usuarios ver e interactuar con modelos en tiempo real. Los modelos pueden recibir propinas principalmente a cambio de acciones sexuales.

En esa primera experiencia, Catherine cuenta que pensó que la verían unas cincuenta personas, pero fueron miles.

También se dio cuenta de que, a medida que se sacaba la ropa, empezó a sentirse cómoda. "Lo encontré entretenido, pero intimidante. Quería seguir haciéndolo, pero tenía que mejorar muchas cosas", contó.

Catherine siguió transmitiendo por un tiempo en Chaturbate, pero luego decidió pasarse a OnlyFans, una plataforma que permite a los creadores de contenido, mayoritariamente sexual, monetizar su trabajo directamente de sus seguidores.

Ahí fue donde eligió el nombre "Catherine Knight".

"Subí todas las fotos que tenía sin ropa en mi celular, tipo selfie en el espejo, y empecé a hacer caleta de plata. Era impresionante. Estaba en mi casa ganando lucas sin ni siquiera estar trabajando", dijo.

Luego, la joven se mudó a Berlín (conocida por muchos como la capital del porno) y apenas una semana después de su llegada la contactó JulModels Agency, una de las agencias más reconocidas de la industria del cine para adultos.

Para ese momento, Catherine publicaba contenido en Fansly, Manyvid y OnlyFans, además de tener cuentas activas en Instagram, Tik Tok y Twitter.

La joven concretó entonces una reunión en donde tuvo que realizar una escena de cine porno. Todo cambió. La semana siguiente a la entrevista, la joven chilena firmó con JulModels Agency.

Nominaciones y premios

Ahora Catherine tiene 31 años y es una estrella internacional de la industria de entretenimiento para adultos.

Acumula más de 200 mil seguidores en sus redes sociales y seis millones de reproducciones en Porn Hub. Muchos la han calificado como una de las pornostar más solicitadas e incluso ha obtenido premios en poco tiempo.

Catherine ha sido reconocida con premios en XBIZ Europe Awards, los más importantes de Europa, y ha logrado nominaciones en AVN Awards, conocidos como los Oscars del cine porno.

Actualmente, la chilena sigue realizando contenido y grabando videos. “En el fondo, siempre he tenido mucha energía sexual”, reveló Catherine Knight.

