Sarmiento-Olimpo: Periodista bahiense cuenta todo lo que vivieron

Luego de ingresar se instalaron para poder hacer el vivo, pero solo de audio, algo a lo que no estaban acostumbrados ya que ellos hacen el streaming por YouTube. El jefe de prensa del club local los dejó instalar la cámara para las imágenes después del partido, pero no en vivo.

image.png Affranchino, jugador de Olimpo que fue agredido con un piedrazo desde la tribuna luego del final del partido.

Luego de esto llegó el presidente de Sarmiento de La Banda. “Apareció el Presidente de Sarmiento, Pablo Rojo, junto al secretario y otras personas (de gran contextura física al estilo patovica), de forma amable a sugerirnos que saquemos la cámara porque no estaban autorizados a filmar. Cuando le dijimos que el jefe de prensa nos había autorizado el presidente nos respondió que las órdenes las daba él, y que si poníamos una cámara nos iba a multar el Consejo Federal.” Luego de esto Sergio comentó que aparecieron 3 cámaras filmando todo, obviamente de medios locales.

Durante el encuentro no todo fue tranquilo ya que los controlaron de cerca. “Cada 5 o 10 minutos entraba uno de estos tipos que estaba con el presidente, no emitía sonido, miraba, chequeaba que no haya un celular filmando y se iba”. De esta forma tuvieron que vivir todo el partido, controlados por la gente del presidente de Sarmiento.

Con respecto a lo deportivo nos dijo “En 50 años que voy a la cancha es la vergüenza más grande que vi en mi vida, un arbitraje totalmente tendencioso por parte del cuarteto arbitral”. Algo que se ve cada vez que juega Sarmiento de local.

Luego del encuentro hubo inconvenientes y Sergio lo relató así: “Cuando termina el partido los jugadores de Olimpo se le fueron al árbitro por el escándalo que hizo y entraron rápidamente uno de estos chicos de remera blanca, uno de ellos era el que nos vigilaba a nosotros, a separar a los jugadores, pero de mala manera, también ingresó la policía con escudos, y ahí reacciona el plantel de Olimpo. Ahí se armaron corridas, golpes y la gente de Sarmiento empezó a tirar piedras, una de ellas le pega en la cabeza a Affranchino y lo abre, además le pegaron en el ojo a un jugador de Sarmiento, toda una locura.”

Embed Hay que hablar de lo que pasó ayer en el partido entre Sarmiento De La Banda y Olimpo.



El árbitro Joaquín Gil PERJUDICÓ totalmente al equipo de Bahía Blanca, que quedó eliminado de la Reválida del Federal A.



Abrimos hilo.

pic.twitter.com/4xuyFxLrJX — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 4, 2024

La gente de Olimpo filmó las imagenes del final.

Este fue el relato de un periodista de cómo vivió lo que ya todo el mundo sabe, un equipo, Sarmiento de La Banda, que hace todo lo que está a su alcance para lograr su objetivo, todo esto avalado por el presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino de gran relación con los clubes santiagueños y el responsable de su estrepitoso ascenso, no solo de Sarmiento sino de Güemes, Mitre y Central Córdoba, este último de los peores equipos de primera división pero que mágicamente jugará la final de la Copa Argentina.

Más notas en Golazo24

La confesión de Marcelo Gallardo que acerca a Juanfer Quintero a River

Copa del Rey y la Reina: El temporal DANA golpea al fútbol español

Champions League: Días, horarios, TV y los mejores partidos de la semana

Bochornosa Primera Nacional: Así fue la pelea entre una mascota y un arquero rival