Riquelme eyectó a Ábila pero sigue la polémica por Villa

Ramón “Wanchope” Ábila había recrudecido su guerra con Boca a pocos días del inicio de la Copa de la Liga Profesional que se produjo a raíz de las declaraciones de Sebastián Villa quien había hablado de “falta de actitud” acerca de la final que el “Xeneize” perdió en Madrid frente a River en el partido final de la Copa Libertadores 2018.

En medio de todo este conflicto, Ábila subió una foto a sus cuentas de las redes sociales con Tevez en otra clara señal contra el vicepresidente e integrante del Consejo de Fútbol con una polémica frase.

“Wanchope” llegó al club de “La Ribera” en 2017 proveniente de Cruzeiro, luego de pasar por Instituto de Córdoba, Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Huracán. Entre 2017 y 2020 jugó un total de 83 partidos y convirtió 36 goles. Con Boca ganó dos Superliga, una Supercopa Argentina y una Copa de la Liga Profesional. En la actualidad está lesionado y todo indica que seguiría su carrera en Colón de Santa Fe.

En los años que jugó en el “Xeneize”, Ramón “Wanchope” Ábila forjó una amistad con Carlos Tevez y, por esta razón, este sábado 5 de febrero durante la madrugada subió una foto con él para desearle feliz cumpleaños. Claro que, en un momento tan complicado de su etapa en la institución, la frase que agregó con la imagen no cayó nada bien.

“Feliz cumple rey @_CarlitosTevez. Lealtad por siempre, amigo”, expresó Ábila en la historia que subió en su cuenta de Instagram, @Wanchope_Abila9. Esto generó aún más polémica de la que ya existía. Pero la frase no es lo único que molestó, ya que mientras el futbolista reclama mejores condiciones con respecto a su situación, también se lo vio de fiesta junto al “Apache” y esto generó mucho malestar en la dirigencia del “Xeneize”.

Wanchope Ábila, junto a Carlos Tevez el día de su cumpleaños

Wanchope contra Riquelme

En la mañana de este último viernes 04/02 el delantero-centro de Boca Juniors explotó contra el Consejo de Fútbol de Riquelme y compañía.

El cordobés -colgado en el equipo de Sebastián Battaglia- emitió un comunicado en su cuenta privada de Instagram: “No les debo nada y no tengo miedo”, lanzó “Wanchope” Ábila.

“Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás”.

Ramón “Wanchope” Ábila no fue tenido en cuenta por Battaglia y Juan Román Riquelme. Ni siquiera formó parte de las convocatorias a los partidos amistosos.

En los últimos días, se reflotó la posibilidad de que el “Xeneize” se quedara con el pase de la joya de Colón de Santa Fe, Facundo Farías. En base a ello, Falcioni hizo público su interés por “Wanchope” para el equipo santafesino, por lo que el Consejo de Fútbol elevó una propuesta a la directiva de Colón, en la que incluyó el pase de Ábila, más una suma de dinero.

A su regreso de DC United -club de la MLS- se sabía que Ramón “Wanchope” Ábila no tenía oportunidades en este Boca 2022. Su préstamo al club estadounidense, en 2021, dejó muy en claro el enojo del futbolista con la gestión de Riquelme.

“No era mi intención salir de Boca. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso, disparó vehementemente Wanchope Ábila”.

A partir del este escándalo que había provocado “Wanchope” Ábila, Sebastián Villa desató en horas tempranas de este último jueves 03/02 una verdadera guerra cruzada entre el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, el plantel profesional boquense y hasta discusiones entre periodistas tras hablar de “falta de actitud” lo que provocó la caída de Boca frente a River en Madrid en la final de la Libertadores 2018.

El colombiano pronunció estas declaraciones en un reportaje que le concedió al youtuber Ezzequiel que, a través de su canal, hace preguntas rápidas a los futbolistas, quienes compiten entre ellos para ver quién contesta más rápido en 90 segundos.

“¿Cómo quedó tu relación del 1 al 10 con Román?”, preguntó el joven creador de contenido, a lo que Villa respondió que un 5, siendo una clara muestra que con el vice de Boca no quedó todo bien luego de lo que hizo en los últimos meses.

Pero esto no quedó acá solamente. Ezzequiel le consultó qué le faltó al equipo para vencer a River en la final de Copa Libertadores en Madrid. Y el colombiano contestó “actitud”, cometiendo casi un sacrilegio.

Sebastián Villa desató una guerra cruzada tras hablar de "falta de actitud" la final que Boca perdió ante River pero aclaró que "se malinterpretaron las cosas".

RETO DE LOS 90 SEGUNDOS: SEBASTIÁN VILLA (VERSIÓN FÚTBOL)

La respuesta del colombiano resulta extraña para un Riquelme que declaró que era el mejor jugador de la Argentina, que lo respaldó públicamente varias veces (aún cuando avaló la suspensión que le aplicó el club a su regreso de Colombia) y que le abrió las puertas para que volviera a jugar luego de semejante escándalo. Eso, ni hablar del apoyo que tuvo de parte de Boca en relación a la causa por violencia de género que le abrió su ex pareja en 2020.

Como fuere, el interrogatorio arrojó otras respuestas temerarias. “Yo nunca le falté el respeto a Boca”, declaró tajante, olvidando que, en una ocasión, se retiró enojado de un entrenamiento. O cuando fue parte de un acto de indisciplina en la concentración del club, junto a Edwin Cardona y Carlos Zambrano, antes del partido contra Newell’s.

Después, el reportaje abordó temas más livianos, y ahí no hubo mucho lugar para la polémica posterior. El asunto fue las consecuencias que dejaron estas frases. Del lado de Riquelme, por suerte para el delantero, no tuvieron mayor impacto. Román no es una persona que le dé trascendencia a estas situaciones, al menos no las toma como algo personal, según una nota publicada por el Diario Deportivo Olé.

El asunto es que el tema Madrid cayó muy mal dentro del plantel, que ya lo tenía señalado a Villa de cuando se escapó a Colombia. En ese momento, hubo un pedido de disculpas de Focus, que sus compañeros no se lo creyeron del todo pero que lo aceptaron para no seguir profundizando el conflicto. Pero esto es difícil de digerir, por ejemplo, para el capitán Carlos Izquierdoz, que salió en la foto corriendo de atrás a Gonzalo “Pity” Martínez. Tampoco le habrá sonado grato a Darío Benedetto, recién regresado al club, ni tampoco a Cristian Pavón, ni a Ramón “Wanchope” Ábila, ni tampoco al arquero Agustín Rossi, que fue al banco en el Bernabéu. El plantel, que en su gran mayoría no formaba parte de Boca en diciembre de 2018, entiende que esto trae un tema que estaba terminado, sobre todo luego de que Boca eliminara a River en dos mano a mano en la Liga Profesional y en la Copa Argentina 2021. “Es revolver mierda, no tiene sentido”, declaró en el plantel. Puertas adentro, hubo quejas por lo bajo, pero de alto contenido dialéctico: “¿Por qué no lo mandan a callar?”, dijeron algunos jugadores..., según reveló el Diario Olé.

Además, es una frase que, en tal caso, lo incluye al propio Villa, que jugó los dos partidos y les alcanza las generalidades de la ley. Más allá de que el problema de Boca esa tarde en Madrid no fue la falta de actitud, al menos no como una situación general. Se señala, sí, situaciones más puntuales, como la expulsión de Wilmar Barrios (previo pedido de cambio) y el ingreso de Wanchope Ábila, sin decir que estaba lesionado, según lo publicado por Olé.

Estas declaraciones generaron mucho ruido en La Ribera, a tal punto que el Consejo evaluaría aún más su crítica situación. Por lo pronto, mientras le buscan una salida cordial, parece haber perdido el puesto dentro del once inicial, según dio a conocer ese diario deportivo.

Lo cierto es que las declaraciones de Villa tuvieron una repercusión inmediata: en portales, radio y TV se analizó la palabra de siete letras que Sebastián Villa lanzó, con conclusiones para todos los gustos. ESPN F90, el programa de los mediodías de Sebastián “El Pollo” Vignolo, no fue la excepción. Y allí incluso decidieron repasar las imágenes del histórico gol de Juan Fernando Quintero, para observar si los jugadores de Boca “durmieron” al no anticiparse al remate del colombiano.

En medio del minucioso análisis, Marcelo Benedetto (nada que ver con uno de los goleadores que tuvo esa final) quiso remarcar cómo Quintero relojeó que Fernando Gago no estaba cerca suyo antes de perfilarse y marcarle el pase a Camilo Mayada, para sacar el remate que se recordará por siempre. “¡Fijate el gesto de Quintero! Cómo mira para atrás para ver si tiene alguien encima antes de recibir. ¿Ves cómo relojea?”, apuntó Benedetto. “Es muy bueno lo de Quintero”, acotó Daniel Arcucci. Y ahí llegó la frase de Diego “El Chavo” Fucks que sacó de las casillas a su compañero:

Fucks: -Está bien, pero nosotros estamos mirando a Boca, no a River.

Benedetto: -¡Y qué tiene que ver! Yo te quiero marcar a Quintero. ¿Qué es esto de que vos tenés la razón? ¿Porque estamos hablando de Boca no voy a marcar lo de Quintero?.

F: -No, ya lo marcamos...

B: -¡No sos el dueño de toda esta charla! ¡No me desacredites cuando estoy hablando!.

F: -Yo no digo que no tengas razón, pero estamos marcando lo de Boca...

B: -Vos podrás marcar lo que quieras, pero no me desacredites lo que digo.

Arcucci: -Es que tiene razón Marcelo. Si Quintero mira y tiene espacio...

B: -¡Parece que vos tenés siempre el eje de la charla, viejo! No es el eje de la charla lo que decís vos.

F: -Vamos al comienzo: habló Villa, dijo que le faltaba actitud, ahí empezó la charla. No dijo que Quintero le pegó de puntín...

B: -(Interrumpe) Pero seguime con esto: no me desacredites si yo quiero marcar lo de Quintero. Me decís “estamos hablando de Boca” como si me estuvieras dando una lección periodística. ¡Y no quiero que me des una lección periodística!.

F: -Repetiste tres veces lo de Quintero.

B: -¡No, no repetí tres veces lo de Quintero! Lo dije dos veces. Acá repetimos 40 veces lo que estaba haciendo Magallán y yo no te digo nada. ¡Dale, Diego!.

F: -La discusión era si había un error de Jara o de Gago.

B: -Fenómeno, todo bárbaro. Explicamelo, yo te lo respeto. Pero lo único que te pido es que si digo algo de Quintero no me digas “estamos hablando de Boca” porque no sos el profesor de física que tenía en la secundaria.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489283247456636934 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



¿FALTA DE ACTITUD?



Sebastián Villa rompió la tranquilidad del Mundo Boca al asegurar que al equipo le faltó "actitud" en la final de Madrid. Así lo analizaron en F90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/BYOAUeVy8a — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

EL ANÁLISIS DEL GOL

¿Hay futbolistas que pudieron haber hecho más en el golazo de Juanfer Quintero durante la final de Madrid?



EL ANÁLISIS DEL GOL



¿Hay futbolistas que pudieron haber hecho más en el golazo de Juanfer Quintero durante la final de Madrid? Así lo analizamos en F90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/JiATp28AVC — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

Ante semejante polémica, Sebastián Villa brindó un reportaje al canal ESPN en el que aclaró sus dichos: “Era personal. La verdad que se malinterpretaron las cosas. Era algo personal para mí y lo respondí así”.

“No era para mis compañeros, ni para mis ex-compañeros, es algo mío. Algo personal, ellos no tienen nada que ver en eso”, señaló Villa.

Luego, el ex Tolima comentó: “Yo siempre fui un tipo con mucha actitud y que fui siempre para adelante. Eso ya lo demostré y lo dije más que nada por eso. Siempre fui un tipo muy respetuoso, no era contra mis compañeros”.

Por otra parte, el atacante también tuvo que salir a aclarar su dichos sobre como es su relación con Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la entidad de La Boca y cabeza del Consejo de Fútbol del club: “Tranquilo, él en sus cosas y yo en las mías. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo”, esgrimió en primera instancia y luego deslizó: “Él tiene sus pensamientos y yo los míos”.

"SE MALINTERPRETARON LAS COSAS": Sebastián Villa EN EXCLUSIVA con Equipo F

Ante tanta polémica, el capitán de Boca, Carlos Izquierdoz, declaró este mismo martes (08/02) que “está todo bien” con su compañero Sebastián Villa.

“Sebastián es un buen chico. Pidió disculpas por lo del otro día. A todos nos puede pasar, es difícil a veces declarar ante la prensa. Son cosas que pasan pero está todo bien entre él y el grupo”, expresó el referente boquense al salir del predio de Ezeiza, luego de terminado el entrenamiento de este mismo martes (08/02).

Al rato, ratificó que el plantel está muy bien de cara al comienzo de la Copa de la Liga Profesional: “Estamos bien, trabajando con ganas, empieza un nuevo torneo y una nueva expectativas sabiendo que después viene la Copa Libertadores y sabemos la importancia que tiene”.

Darío Benedetto estaba a su lado, ubicado en la camioneta del zaguero central, y mostró su ansiedad para que llegue el comienzo del campeonato: “Estoy muy bien, con muchas ganas de que llegue el domingo y si el técnico (Sebastián Battaglia) me pone, hacer lo mejor”.

Mientras firmaba autógrafos, el delantero expresó que “esto es único y uno extrañaba el amor de los hinchas de Boca. Espero cumplir con ellos, estoy muy feliz de estar acá”.

El plantel de Boca practicó en la mañana de este mismo martes (08/02) desde las 9 en el predio de Ezeiza y aunque no está confirmado, si no hay ninguna novedad en la semana, ya habría un posible equipo para jugar ante Colón el próximo domingo.

El equipo sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Benedetto y Villa.

En cuanto al tema incorporaciones, en Boca ven difícil la llegada de Facundo Farías, y mucho mas después de las declaraciones de esta mañana del juvenil delantero: “Firmé contrato con Colón por tres años y estoy bien. Mi idea es jugar la Copa Libertadores con este club”, declaró en TyC Sports.

En las próximas horas podría haber una nueva reunión con los dirigentes de Colón pero en Boca no son optimistas, ya que saben que ellos quieren que el jugador -si se arregla su venta a Boca- siga hasta junio en Santa Fe y el Consejo de fútbol que conduce Juan Román Riquelme quiere tenerlo ahora.

En cuanto a salidas, Mateo Retegui pasó a Tigre a préstamo por dos años, con opción y sin cargo.

En las últimas horas hubo dos ofertas por parte de Inter de Porto Alegre por Sebastián Villa, una a préstamo y la otra por el 25 por ciento de su ficha, que fueron desestimadas por los integrantes de la secretaría de fútbol del club.

El plantel boquense volverá a entrenarse este miércoles (09/02) desde las 9 en Ezeiza y allí trabajará hasta el viernes inclusive. El sábado habrá una práctica matutina en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, para luego quedar concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

Boca jugará el próximo domingo en la Bombonera ante Colón de Santa Fe desde las 21.30, por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Echenique.