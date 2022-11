Paren con la geopolítica que nos está masacrandoooo

La gente a veces señala al liberal inglés Norman Angell como un creyente ingenuo en la opinión de que el comercio traería la paz. Sin embargo, en La Gran Ilusión , escrito poco antes de la Primera Guerra Mundial, argumentó que los países no ganarían nada de valor con la guerra. La experiencia posterior reivindicó por completo este punto de vista: los principales participantes en la guerra perdieron todos. Del mismo modo, los rusos comunes no se beneficiarán de la conquista de Ucrania ni los chinos comunes de la conquista de Taiwán. Pero esta verdad no excluía el conflicto. Bajo el liderazgo de psicópatas y la influencia del nacionalismo y otras ideologías peligrosas, somos capaces de locuras grotescas y crímenes horribles. La gente a veces señala al liberal inglés Norman Angell como un creyente ingenuo en la opinión de que el comercio traería la paz. Sin embargo, en La Gran Ilusión , escrito poco antes de la Primera Guerra Mundial, argumentó que los países no ganarían nada de valor con la guerra. La experiencia posterior reivindicó por completo este punto de vista: los principales participantes en la guerra perdieron todos. Del mismo modo, los rusos comunes no se beneficiarán de la conquista de Ucrania ni los chinos comunes de la conquista de Taiwán. Pero esta verdad no excluía el conflicto. Bajo el liderazgo de psicópatas y la influencia del nacionalismo y otras ideologías peligrosas, somos capaces de locuras grotescas y crímenes horribles.

putin.jpg Vladimir Putin con sus aliados separatistas, reformulando la Federación Rusa, la CEI y la dinámica de Asia.

4. "Una posible respuesta es que nada parecido a lo que sucedió durante la “gran desglobalización” del siglo XX puede suceder esta vez. En el peor de los casos, el resultado podría ser un poco como la guerra fría. Esto, sin embargo, es indebidamente optimista. Es muy probable que las consecuencias de una ruptura de las relaciones de gran poder sean aún peores en nuestro tiempo que entonces."

5. "Una razón obvia es que nuestra capacidad para la aniquilación mutua es hoy mucho más que un orden de magnitud mayor. Un inquietante estudio reciente de la Universidad de Rutgers sostiene que una guerra nuclear a gran escala entre EE. UU. y Rusia, especialmente dada la probabilidad de un "invierno nuclear", podría matar a más de 5000 millones de personas. ¿Es eso inimaginable? Ay, no."

6. "Otra razón por la que el resultado podría ser aún peor esta vez es que dependemos de un alto nivel de cooperación ilustrada para mantener un planeta habitable. Esto es particularmente cierto en el caso de China y EE. UU., que juntos generan más del 40 % de las emisiones mundiales de CO . El clima es un reto de acción colectiva por excelencia . Es probable que una ruptura de las relaciones cooperativas acabe con cualquier posibilidad de evitar un proceso desbocado del cambio climático."

xi jinping joe biden.jpeg Conflicto geopolítico que dinamita la globalización: Joe Biden (USA) y Xi Jinping (China).

Entonces uno tiene que volver a confiar en que las divisiones globales cada vez más profundas de hoy pueden ser contenidas, como lo fueron, en general, durante la guerra fría. Una réplica a esta esperanza es que hubo algunos momentos reñidos durante la guerra fría. La segunda es que la economía soviética no estaba integrada a la del mundo, mientras que China y Occidente son competidores e integrados entre sí y con el resto del mundo. No existe una forma indolora de desvincular estos vínculos económicos. Es una locura imaginar que lo hay. El esfuerzo parece seguro de crear conflicto.

8. "De hecho, los controles recientemente anunciados sobre las exportaciones estadounidenses de semiconductores y tecnologías asociadas a China parecen un paso decisivo. Ciertamente, esto es mucho más amenazante para Beijing que cualquier cosa que haya hecho Donald Trump. El objetivo es claramente frenar el desarrollo económico de China. Eso es un acto de guerra económica. Uno podría estar de acuerdo con eso. Pero tendrá enormes consecuencias geopolíticas."

9. "Es poco probable que la desglobalización sea el resultado de un desacoplamiento inteligente y cuidadosamente calibrado. Así no es como trabajamos los humanos. La gente podría pretender que la desglobalización tiene algo que ver con la reducción de la desigualdad. Eso también es una tontería: las economías más abiertas suelen ser relativamente equitativas."

10. "Son los conflictos por el poder los que más amenazan a la globalización. Al tratar de mejorar su seguridad, las grandes potencias hacen que sus rivales sean más inseguros, creando una espiral viciosa descendente de desconfianza. Ya hemos recorrido un largo camino por esta espiral. Esa realidad determinará el destino de la economía mundial. No vamos hacia un localismo benigno, sino hacia una rivalidad de suma negativa. Es posible que nuestro mundo no sobreviva a un ataque virulento de esa enfermedad."

