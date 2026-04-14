CinemaCon 2026: Spider-Man, Resident Evil y los grandes anuncios del día 1

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Fecha de estreno: 31 de julio de 2026

31 de julio de 2026 Punto de interés narrativo: Peter Parker reinsertándose en su vida sin que nadie lo recuerde

Peter Parker reinsertándose en su vida sin que nadie lo recuerde Tono declarado por Holland: más maduro y emotivo que las entregas anteriores

Beyond the Spider-Verse: la continuación animada que todos esperaban

La división de animación de Sony no se quedó atrás. Phil Lord, Chris Miller, Bob Persichetti y Justin K. Thompson subieron al escenario para presentar el primer vistazo de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, fijada para el 18 de junio de 2027.

El clip retoma exactamente donde terminó Across the Spider-Verse: Miles Morales atado a un saco de boxeo, frente a su tío Aaron y el Miles de la Tierra-42, alias El Merodeador. La secuencia —que incluye guiños a Gwen, Spider-Ham y nuevos estilos de animación— confirma que la saga mantiene su apuesta por la innovación visual como sello de identidad.

image Lord y Miller, actualmente en boca de todos por el éxito de Project Hail Mary en cartelera, prometieron "aliados inesperados" en esta entrega.

Zach Cregger reinventa Resident Evil: terror de autor para un clásico del videojuego

Uno de los anuncios más comentados fue el del reboot de Resident Evil a cargo de Zach Cregger, el director revelación de Barbarian (2022) y la reciente Weapons. Cregger reconoció haber invertido "una cantidad vergonzosa" de horas en los videojuegos y postuló activamente para dirigir la nueva versión.

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El clip presentado protagonizado por Austin Abrams mostró:

Una casa abandonada con un teléfono que no funciona

Cuerpos moviéndose en las sombras

Un cadáver congelado

Zombis lanzándose desde edificios

Un tono de marcado de fondo que genera tensión sostenida

La escena evoca deliberadamente el terror atmosférico y pausado de los juegos originales, alejándose del tono de acción de la saga protagonizada por Milla Jovovich entre 2002 y 2021. Resident Evil se estrena el 18 de septiembre de 2026.

La presencia de adaptaciones de videojuegos en el slate de Sony es notable. Los anuncios clave fueron:

The Legend of Zelda — Ya terminó su rodaje. Estreno confirmado: 7 de mayo de 2027.

Bloodborne — Adaptación animada con clasificación R del popular videojuego "soulslike" de FromSoftware. Sin fecha de estreno aún, pero con la promesa de un tono adulto y oscuro.

Helldivers — Justin Lin (Fast & Furious) presenta su adaptación del shooter cooperativo con 24 millones de copias vendidas. Jason Momoa protagoniza. Lin subrayó la "veta satírica" del juego, inspirado en Starship Troopers.

image Un guiño para fans: los dados originales de la película de 1995 aparecen en todas las escenas. Estreno: 25 de diciembre de 2026.

Jumanji: Open World — Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black se presentaron en persona para anunciar la tercera entrega. Cada actor interpreta tres personajes distintos. El juego "invade el mundo real" tras ser activado por un técnico de reparaciones.

Insidious: Out of the Further — nuevo tráiler presentado. Estreno: 21 de agosto de 2026.

— nuevo tráiler presentado. Estreno: 21 de agosto de 2026. Klara and the Sun — Adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro dirigida por Taika Waititi , con Jenna Ortega como la robot protagonista. Estreno: 23 de octubre de 2026.

— Adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro dirigida por , con como la robot protagonista. Estreno: 23 de octubre de 2026. The Nightingale — Dakota y Elle Fanning comparten pantalla por primera vez. Estreno: 12 de febrero de 2027.

— comparten pantalla por primera vez. Estreno: 12 de febrero de 2027. Grandgear — Primera película en inglés de Takashi Yamazaki (Godzilla Minus One): un mech gigante contra un monstruo. Estreno: 18 de febrero de 2028.

Las otras presentaciones del Día 1: Angel Studios y StudioCanal

Antes de Sony, Angel Studios anunció Runner —un thriller de acción con Alan Ritchson y Owen Wilson— y el primer tráiler de The Brink of War. StudioCanal, por su parte, confirmó un Paddington 4, una película de Pippi Longstocking y el cómico Shaun the Sheep: The Beast of Motty Bottom. También reveló títulos 2027 como The Custom of the Country con Sydney Sweeney.

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CinemaCon no es solo un escaparate de trailers. Es el termómetro del estado de la industria cinematográfica post-pandemia. El hecho de que Sony haya presentado al menos ocho fechas de estreno confirmadas —varias con material inédito— indica confianza en la recuperación de la taquilla global y en el regreso masivo del público a las salas.

La apuesta por adaptaciones de videojuegos, en particular, refleja una estrategia clara: capturar audiencias jóvenes que ya conocen y aman las IP, reduciendo el riesgo comercial de los proyectos originales.

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