MODALIDAD EN AUGE
Estafa con los bancos: Te llaman y en minutos te vacían la cuenta
Según el Banco Central y organismos de ciberseguridad, este tipo de ingeniería social es hoy una de las técnicas más utilizadas en estafas.
El caso más reciente, difundido por medios locales y reforzado por advertencias oficiales del Banco Central de la República Argentina, muestra cómo una mujer perdió el control de sus cuentas en cuestión de minutos tras recibir un llamado telefónico.
Estafas con los bancos: Cómo funciona esta nueva trampa telefónica
Todo arranca con un detalle como un descuento desconocido en la cuenta bancaria. Ese pequeño ruido es el anzuelo perfecto para cualquier persona.
Según el relato de la víctima, la situación se volvió más inquietante cuando recibió un llamado de alguien que decía ser gerente de su banco. Con tono seguro y datos convincentes, le ofrecieron una supuesta solución, contratar un “seguro” para frenar esos cargos.
Pero había una condición, que era seguir una serie de pasos desde su celular.
Sin saberlo, la persona termina brindando acceso indirecto a su home banking o autorizando operaciones que los delincuentes aprovechan en tiempo real.
Estafa usando a los bancos: Qué pasó después del llamado
Tras seguir las instrucciones, la víctima perdió acceso a su cuenta. Cuando intentó ingresar nuevamente, ya era tarde, porque las credenciales habían sido modificadas.
En paralelo, los estafadores avanzaron con transferencias y movimientos de dinero. Pero no se quedaron solo ahí. También lograron ingresar a una billetera virtual vinculada, haciendo cada vez más grande el daño económico.
Por qué este tipo de estafa es tan efectiva
Por un lado, los delincuentes simulan ser parte del banco, lo que genera una sensación de seguridad. Por otro, introducen un problema real o creíble, como cargos indebidos, para activar la preocupación.
Según recomendaciones del Banco Central y organismos de ciberseguridad, este tipo de ingeniería social es hoy una de las técnicas más utilizadas en fraudes digitales.
Cómo evitar caer en este tipo de estafas
Para empezar, hay que tener en cuenta que ningún banco solicita claves, tokens ni datos sensibles por teléfono, mail o mensaje y repetirlo como mantra.
Ante cualquier duda, lo correcto es cortar la comunicación y contactar al banco por canales oficiales o acercarse personalmente a una sucursal.
También se recomienda:
- No compartir códigos de verificación.
- No instalar aplicaciones sugeridas por desconocidos.
- Activar notificaciones de movimientos en cuentas y billeteras.
- Revisar periódicamente los consumos.
Más noticias en Urgente24
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'
PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas
Franco Colapinto soltó la noticia que paralizó a toda la Fórmula 1: "Complicada"
Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina