Estafa con los bancos: Te llaman y en minutos te vacían la cuenta

Sin saberlo, la persona termina brindando acceso indirecto a su home banking o autorizando operaciones que los delincuentes aprovechan en tiempo real.

Estafa usando a los bancos: Qué pasó después del llamado

Tras seguir las instrucciones, la víctima perdió acceso a su cuenta. Cuando intentó ingresar nuevamente, ya era tarde, porque las credenciales habían sido modificadas.

En paralelo, los estafadores avanzaron con transferencias y movimientos de dinero. Pero no se quedaron solo ahí. También lograron ingresar a una billetera virtual vinculada, haciendo cada vez más grande el daño económico.

Por qué este tipo de estafa es tan efectiva

Por un lado, los delincuentes simulan ser parte del banco, lo que genera una sensación de seguridad. Por otro, introducen un problema real o creíble, como cargos indebidos, para activar la preocupación.

Según recomendaciones del Banco Central y organismos de ciberseguridad, este tipo de ingeniería social es hoy una de las técnicas más utilizadas en fraudes digitales.

estafa

Cómo evitar caer en este tipo de estafas

Para empezar, hay que tener en cuenta que ningún banco solicita claves, tokens ni datos sensibles por teléfono, mail o mensaje y repetirlo como mantra.

Ante cualquier duda, lo correcto es cortar la comunicación y contactar al banco por canales oficiales o acercarse personalmente a una sucursal.

También se recomienda:

No compartir códigos de verificación.

No instalar aplicaciones sugeridas por desconocidos.

Activar notificaciones de movimientos en cuentas y billeteras.

Revisar periódicamente los consumos.

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