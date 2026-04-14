El mercado de créditos hipotecarios volvió a sacudirse fuerte en este arranque de abril 2026. Una baja progresiva en la tasa de interés que ya está generando una competencia directa entre entidades financieras por captar clientes. Ya son al menos seis los bancos que decidieron recortar sus tasas en lo que va del año.
FINANCIAMIENTO
Créditos hipotecarios: El banco que bajó las tasas y desata guerra feroz
Hoy, la tasa nominal promedio ronda el 11,7%, mientras que la tasa efectiva promedio pactada se ubica en torno al 5,93%.
Por qué están bajando ahora los créditos hipotecarios
Durante la segunda mitad de 2025, las tasas habían escalado por encima del 10%, lo que enfrió casi por completo el mercado inmobiliario financiado. Muchas operaciones se concretaban únicamente en efectivo, dejando fuera a miles de potenciales compradores.
Ahora, con una mejora en la liquidez del sistema, los bancos comenzaron a relajar condiciones.
Créditos hipotecarios: Qué banco bajó más la tasa y lidera la pelea
Uno de los movimientos más fuertes lo protagonizó el Banco Galicia. La entidad redujo su tasa del 15% al 9,5% para clientes con cuenta sueldo. Para quienes no acreditan haberes, la tasa sube al 11,5%, pero igual representa una mejora significativa frente al escenario anterior.
Sin embargo, no está solo en esta carrera.
- ICBC se posicionó como el banco privado más agresivo, con una tasa del 6,9% + UVA para clientes con sueldo acreditado.
- BBVA bajó su tasa al 7,5%, tanto para empleados en relación de dependencia como para monotributistas.
- Santander recortó su tasa al 9,5%, aunque endureció otras condiciones como el plazo y el porcentaje financiado.
- Banco Patagonia también ajustó su oferta, llevándola al 12,5%.
Un dato que genera ruido es que un importante holding con bancos regionales (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz) decidió subir su tasa del 9,9% al 12%, lo que demuestra que el proceso de ajuste todavía no está consolidado.
Créditos hipotecarios: ¿Siguen siendo caros los préstamos con respecto a las tasas?
Aunque la baja es una buena noticia, los especialistas coinciden en que las tasas actuales todavía están lejos de ser ideales.
Hoy, la tasa nominal promedio ronda el 11,7%, mientras que la tasa efectiva promedio pactada se ubica en torno al 5,93%. Este último dato refleja condiciones más competitivas en algunos bancos, especialmente en el segmento público.
En este punto, el Banco Nación sigue liderando el mercado hipotecario con condiciones más accesibles, algo que lo mantiene como referencia para quienes buscan financiar su vivienda.
Aun así, para muchos analistas, una tasa cercana al 10% sigue siendo elevada en comparación con estándares históricos o internacionales.
Créditos hipotecarios: Qué requisitos tenés que cumplir
Más allá de la tasa, acceder a un crédito hipotecario sigue teniendo varias condiciones que no todos pueden cumplir.
Entre los requisitos más comunes se destacan:
- La cuota no puede superar el 25% del ingreso del solicitante (y su codeudor).
- El crédito está destinado exclusivamente a la primera vivienda.
- Edad mínima de 21 años y máxima de 75 al finalizar el préstamo.
- Antigüedad laboral mínima de un año.
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