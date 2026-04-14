Créditos hipotecarios: El banco que bajó las tasas y desata guerra feroz

ICBC se posicionó como el banco privado más agresivo, con una tasa del 6,9% + UVA para clientes con sueldo acreditado.

BBVA bajó su tasa al 7,5%, tanto para empleados en relación de dependencia como para monotributistas.

Santander recortó su tasa al 9,5%, aunque endureció otras condiciones como el plazo y el porcentaje financiado.

Banco Patagonia también ajustó su oferta, llevándola al 12,5%.

Un dato que genera ruido es que un importante holding con bancos regionales (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz) decidió subir su tasa del 9,9% al 12%, lo que demuestra que el proceso de ajuste todavía no está consolidado.

Créditos hipotecarios: ¿Siguen siendo caros los préstamos con respecto a las tasas?

Aunque la baja es una buena noticia, los especialistas coinciden en que las tasas actuales todavía están lejos de ser ideales.

Hoy, la tasa nominal promedio ronda el 11,7%, mientras que la tasa efectiva promedio pactada se ubica en torno al 5,93%. Este último dato refleja condiciones más competitivas en algunos bancos, especialmente en el segmento público.

En este punto, el Banco Nación sigue liderando el mercado hipotecario con condiciones más accesibles, algo que lo mantiene como referencia para quienes buscan financiar su vivienda.

Aun así, para muchos analistas, una tasa cercana al 10% sigue siendo elevada en comparación con estándares históricos o internacionales.

Créditos hipotecarios: Qué banco te ahorra millones y cuál te deja afuera

Créditos hipotecarios: Qué requisitos tenés que cumplir

Más allá de la tasa, acceder a un crédito hipotecario sigue teniendo varias condiciones que no todos pueden cumplir.

Entre los requisitos más comunes se destacan:

La cuota no puede superar el 25% del ingreso del solicitante (y su codeudor).

El crédito está destinado exclusivamente a la primera vivienda.

Edad mínima de 21 años y máxima de 75 al finalizar el préstamo.

Antigüedad laboral mínima de un año.

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