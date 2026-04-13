Mientras los bancos siguen mirando de reojo a las propiedades nuevas, desarrolladores y fondos privados avanzan con propuestas de crédito directo que escriben una nueva forma de adquirir propiedades con mejor financiación. Hay departamentos listos para habitar, precios que no acompañaron el aumento del costo de construcción y una demanda contenida que no logra acceder al financiamiento tradicional.
CHAU CRÉDITO HIPOTECARIO
Crédito para departamentos en cuotas: El negocio oculto que explota en Argentina
Especialistas del sector coinciden en que este tipo de financiamiento no reemplaza al crédito hipotecario tradicional, pero sí amplía el abanico de opciones.
¿Por qué el crédito hipotecario deja afuera a los departamentos nuevos?
El sistema de crédito hipotecario en Argentina, especialmente el basado en UVA, tiene una condición y es que necesita una escritura para constituir la garantía. Y ahí aparece el primer gran obstáculo. Los departamentos a estrenar o en pozo muchas veces no cuentan con ese respaldo legal inmediato.
Mientras las propiedades usadas concentran la mayor parte del financiamiento bancario, el stock nuevo queda relegado. Según datos del portal inmobiliario Zonaprop, el valor promedio del metro cuadrado en unidades a estrenar ronda los US$2934, mientras que en desarrollos en pozo asciende a US$3095. Es decir, hoy se puede comprar una propiedad nueva incluso por debajo del costo de reposición.
De acuerdo a análisis del sector, el costo de construcción viene subiendo sostenidamente, pero los precios de venta no acompañaron ese ritmo.
Crédito, departamentos y cuotas: ¿Cómo funcionan los nuevos esquemas privados?
Frente a este vacío, algunas empresas decidieron ocupar el lugar que los bancos todavía no cubren. Es el caso de Allaria, que lanzó un modelo de financiamiento propio para unidades a estrenar.
El esquema propone dos alternativas principales:
- Financiar hasta el 60% del valor a 12 años, con una tasa del 9,75% anual
- O hasta el 40% a 8 años, con una tasa del 8,5% anual
Las cuotas son fijas en dólares y se estructuran bajo el sistema francés. Esto significa que al inicio se paga mayor proporción de intereses y, con el tiempo, se incrementa la amortización del capital.
El proceso es más simple que el de un banco:
- Se elige la unidad
- Se firma el boleto con financiación
- Se empieza a pagar
- Se puede tomar posesión inmediata
La hipoteca se constituye recién cuando la propiedad obtiene la escritura. Mientras tanto, el respaldo es contractual.
¿Qué opciones de crédito, departamentos y cuotas ofrecen las constructoras?
Otra jugadora fuerte en este terreno es Criba, que ofrece planes más flexibles y adaptados a distintos perfiles de compradores.
En este caso, los esquemas incluyen:
- Anticipos del 30% al 40%
- Financiación en plazos que van desde 12 hasta 120 cuotas
- Posibilidad de escriturar incluso mientras se continúa pagando
Los proyectos abarcan diferentes segmentos, desde desarrollos más accesibles hasta opciones premium. Los valores arrancan cerca de los US$92.000 y pueden escalar hasta US$900.000.
Además, en iniciativas como Huego 475, desarrolladas junto a Consultatio, existen acuerdos con bancos que permiten sostener condiciones similares a las de un crédito hipotecario hasta el momento de la escritura.
Este tipo de híbridos marcan una tendencia en el mercado privado que empieza a construir puentes donde el sistema financiero todavía no llega.
Crédito para departamentos en cuotas y en pesos: ¿Es posible pagar a 30 años?
Una tercera alternativa aparece de la mano de Spazios, que apuesta por plazos más largos y mayor flexibilidad monetaria.
La firma ofrece:
- Financiamiento en pesos hasta 360 cuotas (30 años), ajustadas por índice CAC
- Planes en dólares de hasta 72 cuotas
- Anticipos desde el 30% del valor de la propiedad
El índice CAC, que sigue la evolución del costo de construcción, funciona como referencia para actualizar las cuotas en pesos. Esto implica que el monto a pagar se ajusta con la dinámica del sector, no con la inflación directa.
Según datos relevados por la propia empresa, el valor del metro cuadrado en sus desarrollos terminados oscila entre US$2200 y US$2700, con un promedio cercano a los US$2500.
Un punto clave es que, al igual que en otros esquemas, el comprador puede mudarse antes de tener la escritura definitiva.
¿Conviene este tipo de crédito para comprar departamentos en cuotas?
Para quienes tienen ingresos dolarizados o capacidad de ahorro en moneda dura, las cuotas fijas en dólares ofrecen previsibilidad. En cambio, los planes en pesos ajustados por CAC pueden resultar más accesibles en el corto plazo, aunque con mayor incertidumbre a largo plazo.
Especialistas del sector coinciden en que este tipo de financiamiento no reemplaza al crédito hipotecario tradicional, pero sí amplía el abanico de opciones.
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