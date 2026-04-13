Crédito para departamentos en cuotas: El negocio oculto que explota en Argentina

El esquema propone dos alternativas principales:

Financiar hasta el 60% del valor a 12 años, con una tasa del 9,75% anual

O hasta el 40% a 8 años, con una tasa del 8,5% anual

Las cuotas son fijas en dólares y se estructuran bajo el sistema francés. Esto significa que al inicio se paga mayor proporción de intereses y, con el tiempo, se incrementa la amortización del capital.

El proceso es más simple que el de un banco:

Se elige la unidad

Se firma el boleto con financiación

Se empieza a pagar

Se puede tomar posesión inmediata

La hipoteca se constituye recién cuando la propiedad obtiene la escritura. Mientras tanto, el respaldo es contractual.

¿Qué opciones de crédito, departamentos y cuotas ofrecen las constructoras?

Otra jugadora fuerte en este terreno es Criba, que ofrece planes más flexibles y adaptados a distintos perfiles de compradores.

En este caso, los esquemas incluyen:

Anticipos del 30% al 40%

Financiación en plazos que van desde 12 hasta 120 cuotas

Posibilidad de escriturar incluso mientras se continúa pagando

Los proyectos abarcan diferentes segmentos, desde desarrollos más accesibles hasta opciones premium. Los valores arrancan cerca de los US$92.000 y pueden escalar hasta US$900.000.

Además, en iniciativas como Huego 475, desarrolladas junto a Consultatio, existen acuerdos con bancos que permiten sostener condiciones similares a las de un crédito hipotecario hasta el momento de la escritura.

Este tipo de híbridos marcan una tendencia en el mercado privado que empieza a construir puentes donde el sistema financiero todavía no llega.

Crédito para departamentos en cuotas y en pesos: ¿Es posible pagar a 30 años?

Una tercera alternativa aparece de la mano de Spazios, que apuesta por plazos más largos y mayor flexibilidad monetaria.

La firma ofrece:

Financiamiento en pesos hasta 360 cuotas (30 años), ajustadas por índice CAC

Planes en dólares de hasta 72 cuotas

Anticipos desde el 30% del valor de la propiedad

El índice CAC, que sigue la evolución del costo de construcción, funciona como referencia para actualizar las cuotas en pesos. Esto implica que el monto a pagar se ajusta con la dinámica del sector, no con la inflación directa.

Según datos relevados por la propia empresa, el valor del metro cuadrado en sus desarrollos terminados oscila entre US$2200 y US$2700, con un promedio cercano a los US$2500.

Un punto clave es que, al igual que en otros esquemas, el comprador puede mudarse antes de tener la escritura definitiva.

crédito para departamentos 2

¿Conviene este tipo de crédito para comprar departamentos en cuotas?

Para quienes tienen ingresos dolarizados o capacidad de ahorro en moneda dura, las cuotas fijas en dólares ofrecen previsibilidad. En cambio, los planes en pesos ajustados por CAC pueden resultar más accesibles en el corto plazo, aunque con mayor incertidumbre a largo plazo.

Especialistas del sector coinciden en que este tipo de financiamiento no reemplaza al crédito hipotecario tradicional, pero sí amplía el abanico de opciones.

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