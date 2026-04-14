Negó el padrastro haber maltratado al menor aunque reconoció “correctivos”; la pareja estuvo presente en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia durante la audiencia donde se les tomó declaración indagatoria:
DECLARÓ EN COMODORO RIVADAVIA
Padrastro de Ángel: "no lo matamos a golpes, lo corregimos como a cualquier nene"
Maicol González está imputado (junto a la madre biológica de Ángel López) por haber dado muerte a su hijastro de 4 años: ¿Homicidio agravado por el vínculo?
La fiscalía chubutense sostiene que el deceso del niño se produjo por golpes en la cabeza considerados intencionales o fuerte zamarreos.
Presentaron testimonios que probarían a situaciones previas de maltrato.
“Se lo corregía como a cualquier nene” dijo Maicol González.
Luego, sostuvo: “ esa barbaridad que dicen de golpes y maltrato y agua fría no. Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y nos dejen de culpar, porque somos inocentes con Mariela”.
Palabra del padrastro, silencio de la madre biológica
“Nos juzgan y no nos dan nuestro derecho a defendernos. Desde un primer momento llevamos al bebé al hospital. Se armó una violencia hacia nosotros y hacia nuestro domicilio. El primer día que lo llevamos nos quedamos ahí y dijeron que hicimos abandono”.
“Estuvimos hasta las 11 y media y nos retiramos por orden de la médica. Volvimos de nuevo al hospital antes de las 14.30. Volvimos a la noche y la doctora nos dijo que no nos acercáramos porque había personas de otro lado que estaban por tomar represalias”.
La autopsia es contundente
Los vecinos de Ángel, su madre y el padrastro del chico habían denunciado el maltrato que sufría el niño cada vez que estaba con la mamá biológica pero a pesar de las denuncias y los videos que se presentaron en la justicia se decidió enviar el pequeño volviera con su progenitora.
Creen los profesionales intervinientes que la muerte se produjo por “el síndrome del sacudón”