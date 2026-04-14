Padrastro de Ángel: "no lo matamos a golpes, lo corregimos como a cualquier nene"

image Ángel López, tenía 4 años

Lo encontramos en la cama, nosotros no tenemos dos habitaciones. Una sola que es una cama cucheta arriba y abajo una cama de dos plazas. Fuimos a la comisaría y siempre estuvimos a disposición de la policía y la fiscalía. No nos dimos a la fuga ni era nuestro pensamiento hacer eso. Porque nosotros también queremos saber qué le pasó. Lo encontramos en la cama, nosotros no tenemos dos habitaciones. Una sola que es una cama cucheta arriba y abajo una cama de dos plazas. Fuimos a la comisaría y siempre estuvimos a disposición de la policía y la fiscalía. No nos dimos a la fuga ni era nuestro pensamiento hacer eso. Porque nosotros también queremos saber qué le pasó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044089918629040174&partner=&hide_thread=false Imputaron a la madre y el padrastro de ángel y salieron a defenderse



"Las redes mienten, no lo matamos a golpes, lo corregimos como a cualquier nene"



Este tipo tiene orden de alejamiento en otra provincia por casi matar a golpes a sus hijos pic.twitter.com/bD1xSgRnhD — ElBuni (@therealbuni) April 14, 2026

Palabra del padrastro, silencio de la madre biológica

“Nos juzgan y no nos dan nuestro derecho a defendernos. Desde un primer momento llevamos al bebé al hospital. Se armó una violencia hacia nosotros y hacia nuestro domicilio. El primer día que lo llevamos nos quedamos ahí y dijeron que hicimos abandono”.

“Estuvimos hasta las 11 y media y nos retiramos por orden de la médica. Volvimos de nuevo al hospital antes de las 14.30. Volvimos a la noche y la doctora nos dijo que no nos acercáramos porque había personas de otro lado que estaban por tomar represalias”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044070429011087507&partner=&hide_thread=false MUERTE DE ÁNGEL: LA PALABRA DEL PADRASTRO



"Creemos en la Justicia".#A24 pic.twitter.com/ceNaDjFQVx — A24.com (@A24COM) April 14, 2026

La autopsia es contundente

Los vecinos de Ángel, su madre y el padrastro del chico habían denunciado el maltrato que sufría el niño cada vez que estaba con la mamá biológica pero a pesar de las denuncias y los videos que se presentaron en la justicia se decidió enviar el pequeño volviera con su progenitora.

Las pericias forenses determinaron que el niño sufrió más de una veintena de lesiones cerebrales por golpes o zamarreos extremadamente violentos. Las pericias forenses determinaron que el niño sufrió más de una veintena de lesiones cerebrales por golpes o zamarreos extremadamente violentos.

Creen los profesionales intervinientes que la muerte se produjo por “el síndrome del sacudón”