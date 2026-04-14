El nivel de visitas que alcanzan los canales de streaming argentinos para niños sorprenden: pueden sumar centenares de millones de visitas en apenas una semana porque los más chicos ya no se amoldan a las rígidas programaciones tradicionales y escogen qué van a ver en sus propias pantallas, a cualquier hora del día.
SORPRENDEN LOS NÚMEROS DEL STREAM
Los niños detestan la "linealidad": prefieren canales infantiles de You Tube
Luego del reinado durante varias décadas de los canales para niños en la TV por cable, ahora los más chicos eligen qué ver desde sus celulares o computadoras.
A pesar de que los sicólogos y especialistas en educación aseguran que hay que esperar hasta los 12 o 13 años para entregarles un smart phone a los pre adolescentes, lo cierto es que los menores aprenden a manipular los móviles con 3 años de edad, o aún menos.
Una anécdota resume la situación: durante un corte de la señal de internet, un padre trató de convencer a su hijo de 5 años para que mire los canales de TV y le mostró una oferta de 5 señales diferente. El hijo le respondió: "poné Peppa Pig". El mayor trató de que entendiera el pequeño: "no lo están pasando, ahora". El niño insistió; "entonces, ponelo, asì lo vemos". La situación se prolongó varios minutos porque ambos hablaban "idiomas" diferentes y no iban a coincidir hasta que volviera el Wi Fi.
Veamos cuáles son las señales que integran el podio y no paran de crecer:
1-Plin-Plin lidera la oferta con 363 millones en una semana
Se trata de una señal que transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en toda Latinoamérica.
Posee una programación con historias, videos musicales, contenido educativo y entrevistas exclusivas.
2-El fenómeno de Alejo Igoa consigue 238 millones en un semana
El artista argentino deja de crecer y acaba de marcar un nuevo hito en su carrera: reunió más de 70.000 personas en 7 funciones agotadas en el Movistar Arena de CABA,
Se ha transformado en uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.
3-El Reino Infantil y la Granja de Zenón: 232 millones en una semana
El Reino Infantil es la comunidad digital para niños que se define cómo número 1 del mundo en idioma español.
Sus historias y canciones fomentan las habilidades clave para la vida, incluyendo la comunicación, la cooperación y la creatividad.
Dentro de El Reino Infantil se encuentran series para disfrutar en familia como La Granja de Zenón, Canciones del Zoo, Bichikids, Paco el Marinero, Rondas, La Familia Blu, Michi-Guau.