Los niños detestan la "linealidad": prefieren canales infantiles de You Tube

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1-Plin-Plin lidera la oferta con 363 millones en una semana

Se trata de una señal que transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en toda Latinoamérica.

Posee una programación con historias, videos musicales, contenido educativo y entrevistas exclusivas.

Está presente en 17 paìses distintos y llega a 17 millones de hogares". Está presente en 17 paìses distintos y llega a 17 millones de hogares".

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2-El fenómeno de Alejo Igoa consigue 238 millones en un semana

El artista argentino deja de crecer y acaba de marcar un nuevo hito en su carrera: reunió más de 70.000 personas en 7 funciones agotadas en el Movistar Arena de CABA,

Se ha transformado en uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.

Durante cuatro días, miles de familias, chicos y jóvenes colmaron el estadio para vivir una experiencia que llevó el universo digital del artista de You Tube al plano real. El espectáculo combinó juegos, desafíos, música, acrobacias y momentos de interacción constante, generando una conexión directa con el público.

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3-El Reino Infantil y la Granja de Zenón: 232 millones en una semana

El Reino Infantil es la comunidad digital para niños que se define cómo número 1 del mundo en idioma español.

Sus historias y canciones fomentan las habilidades clave para la vida, incluyendo la comunicación, la cooperación y la creatividad.

Dentro de El Reino Infantil se encuentran series para disfrutar en familia como La Granja de Zenón, Canciones del Zoo, Bichikids, Paco el Marinero, Rondas, La Familia Blu, Michi-Guau.