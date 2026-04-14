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SORPRENDEN LOS NÚMEROS DEL STREAM

Los niños detestan la "linealidad": prefieren canales infantiles de You Tube

Luego del reinado durante varias décadas de los canales para niños en la TV por cable, ahora los más chicos eligen qué ver desde sus celulares o computadoras.

14 de abril de 2026 - 20:07
Los niños y las nuevas tecnologías

Los niños y las nuevas tecnologías

El nivel de visitas que alcanzan los canales de streaming argentinos para niños sorprenden: pueden sumar centenares de millones de visitas en apenas una semana porque los más chicos ya no se amoldan a las rígidas programaciones tradicionales y escogen qué van a ver en sus propias pantallas, a cualquier hora del día.

A pesar de que los sicólogos y especialistas en educación aseguran que hay que esperar hasta los 12 o 13 años para entregarles un smart phone a los pre adolescentes, lo cierto es que los menores aprenden a manipular los móviles con 3 años de edad, o aún menos.

Para ellos, que son "nativos digitales", resulta sencillo buscar los dibujitos y las canciones que les gustan. Cuando se cansan, los dejan de lado y siguen con otras cuentas. Según un estudio de UNICEF, en Argentina el 83 % de los niños de entre 9 y 11 años recibió su primer celular antes de los 10 años. Para ellos, que son "nativos digitales", resulta sencillo buscar los dibujitos y las canciones que les gustan. Cuando se cansan, los dejan de lado y siguen con otras cuentas. Según un estudio de UNICEF, en Argentina el 83 % de los niños de entre 9 y 11 años recibió su primer celular antes de los 10 años.

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Una anécdota resume la situación: durante un corte de la señal de internet, un padre trató de convencer a su hijo de 5 años para que mire los canales de TV y le mostró una oferta de 5 señales diferente. El hijo le respondió: "poné Peppa Pig". El mayor trató de que entendiera el pequeño: "no lo están pasando, ahora". El niño insistió; "entonces, ponelo, asì lo vemos". La situación se prolongó varios minutos porque ambos hablaban "idiomas" diferentes y no iban a coincidir hasta que volviera el Wi Fi.

Veamos cuáles son las señales que integran el podio y no paran de crecer:

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1-Plin-Plin lidera la oferta con 363 millones en una semana

Se trata de una señal que transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en toda Latinoamérica.

Posee una programación con historias, videos musicales, contenido educativo y entrevistas exclusivas.

Está presente en 17 paìses distintos y llega a 17 millones de hogares". Está presente en 17 paìses distintos y llega a 17 millones de hogares".

Embed - Los Insectos Son Chiquitos Canciones Infantiles | Plim Plim

2-El fenómeno de Alejo Igoa consigue 238 millones en un semana

El artista argentino deja de crecer y acaba de marcar un nuevo hito en su carrera: reunió más de 70.000 personas en 7 funciones agotadas en el Movistar Arena de CABA,

Se ha transformado en uno de los creadores más influyentes del mundo hispanohablante.

Durante cuatro días, miles de familias, chicos y jóvenes colmaron el estadio para vivir una experiencia que llevó el universo digital del artista de You Tube al plano real. El espectáculo combinó juegos, desafíos, música, acrobacias y momentos de interacción constante, generando una conexión directa con el público.

Embed - aDiViNa eL SuPeRhErOe

3-El Reino Infantil y la Granja de Zenón: 232 millones en una semana

El Reino Infantil es la comunidad digital para niños que se define cómo número 1 del mundo en idioma español.

Sus historias y canciones fomentan las habilidades clave para la vida, incluyendo la comunicación, la cooperación y la creatividad.

Dentro de El Reino Infantil se encuentran series para disfrutar en familia como La Granja de Zenón, Canciones del Zoo, Bichikids, Paco el Marinero, Rondas, La Familia Blu, Michi-Guau.

Embed - Doctor Cuquín | CLEO Y CUQUÍN Canción Infantil | El Reino Infantil

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