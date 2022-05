Ni viruela ni hepatitis: Lo que preocupa es la gripe aviar

image.png

Gripe aviar en personas

Aunque las personas pueden contraer el virus, las infecciones son poco comunes. Solo se han informado dos casos desde octubre, uno en el Reino Unido y uno en los Estados Unidos.

Pero a los científicos les preocupa que los altos niveles de virus que circulan en las poblaciones de aves signifiquen más oportunidades de contagio a humanos.

Los virus de la gripe aviar cambian lentamente con el tiempo, pero la mutación correcta podría hacerlos más transmisibles, dijo a Nature Ian Barr, subdirector del centro de influenzaen el Instituto Doherty en Melbourne, Australia, y colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estos virus son como bombas de relojería”, dijo.

Origen del virus

La cepa altamente patógena H5N1 surgió en gansos comerciales en Asia alrededor de 1996 y se propagó en aves de corral por toda Europa y África a principios de la década de 2000.

Para 2005, ya estaba causando muertes masivas en especies silvestres, primero en el este de Asia y luego en Europa.

Desde entonces, el patógeno ha infectado repetidamente en muchas partes del mundo, dijo a Nature Andy Ramey, genetista investigador de vida silvestre en el Centro de Ciencias de Alaska del Servicio Geológico de Estados Unidos.

En 2014, surgió un nuevo linaje H5 altamente patógeno, llamado 2.3.4.4, que comenzó a infectar a las aves silvestres sin matarlas en todos los casos. Esto creó oportunidades para que la gripe aviar se propagara a América del Norte por primera vez.

Desde entonces, el linaje ha dominado los brotes en todo el mundo, incluidos los actuales.

Controlar la propagación

Un mejor monitoreo de las aves silvestres infectadas podría ayudar a alertar a las instalaciones avícolas sobre el riesgo de futuros brotes, aunque las regiones con especies migratorias tienen un alto riesgo sin importar qué tan buena sea su vigilancia, dijo a Nature Keith Hamilton, director del departamento de preparación y resiliencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Por otro lado, una vacuna eficaz podría ayudar a detener la propagación, junto con la disminución del número de ejemplares en las instalaciones de producción, opinó a Nature Michelle Wille, viróloga de la Universidad de Sydney, Australia.

La industria avícola también puede continuar mejorando la bioseguridad restringiendo la entrada a las instalaciones, protegiendo sus fuentes de agua y disminuyendo el contacto entre las aves de corral y las silvestres.

Por último, aunque las poblaciones de aves de corral se pueden sacrificar para detener la propagación, los investigadores enfatizan que no se debe dañar a las silvestres para mitigar los brotes, incluso podría empeorar la situación.

“De la misma manera que no deberíamos disparar a los murciélagos debido al coronavirus, la solución a esto no es matar aves silvestres”, dijo Wille.

Fuente: “Why unprecedented bird flu outbreaks sweeping the world are concerning scientists”, de Brittney J. Miller para Nature

