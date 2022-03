image.png La OMS informó la aparición de "Deltacron", pero no ha visto indicios de que sea más grave que ambas cepas por separado. “Tenemos conocimiento de esta recombinación. Es una combinación de Delta AY.4 y Ómicron BA.1. Se ha detectado en Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

No es la primera alerta por Deltacron

A principios de este año los medios informaron la posibilidad del surgimiento de la cepa "Deltacron", en Chipre. Pero las noticias fueron desacreditadas, a pesar de que la variante híbrida de COVID seguía siendo posible.

Todo se basó en una entrevista emitida por un canal de televisión local. Leondios Kostrikis, microbiólogo de la Universidad de Chipre, dijo que su laboratorio había identificado casos de la variante Delta con algunas mutaciones perdidas que se parecían a las observadas en Ómicron.

Otros científicos, incluido uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se apresuraron a decir que, aunque era posible una recombinación, este no parecía ser el caso.

El problema estaba en los datos genéticos, que muchos observadores externos creían que mostraban rastros de contaminación cruzada entre muestras. En otras palabras, el laboratorio de Chipre podría haber secuenciado los virus Ómicron y Delta a la vez, no un híbrido de los dos.

Luego, en enero, Kostrikis dijo a Nature que sus palabras habían sido malinterpretadas y que no creía que los virus fueran un verdadero híbrido. Explicó que los rasgos similares a Delta y Ómicron en la variante que había secuenciado podrían haber resultado de una evolución convergente.

Sucede que, a veces, los virus simplemente comparten un puñado de mutaciones superpuestas.

image.png "La pandemia está lejos de terminar y no terminará en ninguna parte hasta que termine en todas", afirmó esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Preocupa "Deltacron" ahora?

Los científicos confían mucho más en que la nueva cepa de Francia sea un recombinante real. Los datos de secuenciación genética son más limpios y el equipo del Institut Pasteur informa que ha cultivado el virus en un laboratorio, lo que demuestra que no es un producto de contaminación cruzada.

Pero el hecho de que una nueva variante combine material genético de dos cepas no significa que combinará sus peores características en la vida real.

Delta y Ómicron son virus muy diferentes: invaden las células humanas de formas distintas y parecen haber desarrollado estrategias divergentes para evadir el sistema inmunitario humano.

No está del todo claro si mezclar y combinar dos conjuntos de mutaciones evolucionados de forma independiente mejorará el virus, en lugar de simplemente crear una mezcla caótica.

Desde que se diagnosticó el caso "Deltacron" el mes pasado, los investigadores han identificado aproximadamente 30 casos similares repartidos por Francia, los Países Bajos y Dinamarca. Sin embargo, no está claro si todos descienden de la misma infección.

Eso es suficiente para sugerir que la variante es capaz de propagarse. Aun así, se necesitan más de 30 casos para demostrar que el híbrido presenta una amenaza mayor que el virus que ya está circulando.

image.png Los síntomas de "Deltacron" serían los mismos ya conocidos: secreción nasal, tos y fatiga. La OMS recomendó extremar las medidas cuando se experimente dolor de garganta, tos, debilidad, secreción nasal, pérdida del gusto y del olfato.

*Fuente: " 'Deltacron’ could exist after all", Philip Kiefer para Popular Science